Начальника полиции Малина уволили из-за выбивания показаний подчиненными

Одним из пострадавших оказался родственник дипломата.

Начальника полиции Малина уволили из-за выбивания показаний подчиненными
Фото: npu.gov.ua

Главное управление Национальной полиции в Житомирской области уволило с должности начальника Малинского отделения полиции за того, что его подчиненные якобы выбивали показания. Один из пострадавших оказался родственником украинского дипломата.

20 января первый секретарь посольства Украины в Великобритании Денис Сеник написал в фейсбуке, что его 18-летнего племянника Арсена жестоко избили работники полиции в селе Маклаивка Малинского района.

"14 января 2021 года в 19.30 он вышел на прогулку со своим другом, который гостил у бабушки в том же селе. Неожиданно их обогнал автомобиль белого цвета. Позади остановился другой автомобиль, внедорожник «Мицубиси». Из них выскочили около десяти неизвестных, которые без объяснений начали бить ребят по голове, животу и отобрали телефоны. Били кулаками и ногами, не давая возможности что-то сказать и встать на ноги. Затем ребят вытащили на проезжую часть дороги и требовали сказать, где автомобиль «Мазда», продолжая бить ногами ... ребята начали говорить о полиции и один из нападавших сказал, что он сам работник полиции под прикрытием. Через 5 минут появился автомобиль полиции с логотипами, из которого вышли два полицейских в форме. Молодой полицейский подошел к Арсену, когда тот был на земле, вытащил пистолет, взвел курок, прижал пистолет ко лбу и нажал на курок. Пистолет не был заряжен. После этого полицейский ударил Арсена пистолетом. На возмущение Арсена другой полицейский ответил ударом ноги в голову", - рассказал Сеник.

После этого ребят отвезли в Малинское отделение полиции, где от них требовали признаться в краже автомобиля и отпустили только ночью.

После поста дипломата полиция назначила служебное расследование.

"В настоящее время в действиях полицейских Малинского отделения установлен ряд нарушений. Поэтому 21 января соответствующим приказом начальника ГУНП руководитель подразделения смещен с должности, работники группы реагирования отстранены от исполнения служебных обязанностей до завершения проверки и принятия окончательного решения", - сообщили в ГУ НП в Житомирской области.

Расследование продолжается, по его результатам будет приниматься решение о дальнейшем прохождении службы работниками, привлечении руководителей к дисциплинарной ответственности, а также все материалы будут направлены в территориальное управление Государственного бюро расследований.

Областное управление полиции принесло извинения юношам и их семьям за действия сотрудников.

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