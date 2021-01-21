Эксперимент Кабмина. Безработных украинцев будут бесплатно обучать для IT-сферы

Правительство начинает эксперимент по бесплатному обучению зарегистрированных безработных украинцев информационным технологиям. Соответствующее решение принято на заседании Кабмина.

Эксперимент Кабмина. Безработных украинцев будут бесплатно обучать для IT-сферы
Фото: segodnya.ua

Как будет проходить обучение

Обучение будет проходить для нужд работодателей IT-сферы. Безработные смогут приобрести квалификацию в сфере информационных технологий и получить перспективную работу. При этом в течение обучения сохраняется выплата помощи по безработице.

Первым городом для проведения эксперимента определен Киев, но при успешном его завершении планируется расширить его и на другие города Украины.

Отбор учебных заведений будет происходить по определенным критериям. В частности субъекты образовательной деятельности должны быть расположены в пределах Киева, проводить обучение в сфере консультирования по вопросам информатизации, или компьютерного программирования, иметь опыт образовательной деятельности не менее 5 лет и соответствующую материально-техническую базу.

Отбор кандидатов для прохождения профессионального обучения будет осуществляться на добровольной основе из числа лиц, зарегистрированных в Киевском городском центре занятости.

Отбор кандидатов на обучение будет осуществляться в 2 этапа после обнародования перечня образовательных программ.

На первом этапе отбора проводится специализированное компьютерное тестирование, которое разрабатывается и утверждается Минцифрой.

Предварительные собеседования с кандидатами, их направления на тестирование и предоставление доступа к тестам проводятся работниками филиалов Киевского городского центра занятости.

В случае успешного прохождения кандидатом первого этапа, что подтверждается положительными результатами и соответствующими рекомендациями тестирования, он допускается ко второму этапу отбора.

На втором этапе отбора комиссией Центра занятости изучаются документы, представленные кандидатом на отбор с учетом результатов и рекомендаций тестирования, и проводится собеседование с кандидатом. Во время проведения собеседования с кандидатом комиссия Центра занятости выясняет его профессиональную направленность, готовность и мотивацию к обучению и дальнейшему трудоустройству после завершения обучения у работодателей.

Какие документы нужны

Для собеседования кандидат подает следующие документы:

  • результаты и рекомендации тестирования;
  • справку о прохождении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотров;
  • форму первичной учетной документации №/о «Медицинская справка (врачебное консультационный вывод)»;
  • мотивационное письмо, составленное в произвольной форме.

Обучение продлится не более 6 месяцев. После его успешного завершения, работодатель обязан трудоустроить безработного минимум на 1 год с установленной заработной платой в размере не менее двух минимальных зарплат (сейчас 12 тыс. Грн).

Что с безработицей в Украине

По состоянию на 16 января количество зарегистрированных безработных составляет 477 тыс. человек, а количество предлагаемых вакансий — 43 тыс. Таким образом, на одно рабочее место претендует 11 безработных.

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