ТКГ: РоSSия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах

Правовую оценку действиям нардепа должны дать руководство страны и украинские спецслужбы.

?ТКГ: РоSSия и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах
Олексій Арестович і голова ТКГ Леонід Кравчук
Фото: facebook.com/alexey.arestovich

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявляет, что РоSSийская Федерация и депутат ОПЗЖ Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Об этом говорится в заявлении ТКГ.

"С этой целью они планируют завезти в Украину через Беларусь из РоSSии нескольких лиц (предварительно 9), которые содержались на временно оккупированной территории Украины. Кто эти лица, были ли они верифицированы в списках на освобождение, которые обсуждались в рамках Трехсторонней контактной группы, в каком состоянии эти лица - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

В ТКГ отмечают, что такая "активность" роSSийской стороны и "ее попытки использовать Медведчука" являются демонстративным шагом, мешающим практике, которую реализует ТКГ, а также нарушают существующие договоренности.

"Руководство РоSSии?скои? Федерации таким образом пренебрегает договоренностями, достигнутыми на высшем уровне в нормандской формате, фактически принижая значение соответствующих усилий Германии, Франции и ОБСЕ. Предварительно известно, что этих 9 человек "достали" из оккупированной территории Украины, перевезли в Ростов, там продержали, готовясь «отдать» Медведчуку", - отметила ТКГ.

Кроме того, отмечается, что лица, которые пересекли границу Украины, должны пройти обсервацию и полную проверку специальных служб.

"Фактически Кремль и Медведчук подставляют этих людеи? под дополнительную нагрузку, пытаясь вывезти их в обход официальной процедуры освобождения через площадку ТКГ. Глубоко аморальная попытка использовать судьбы людеи?, которые содержались на оккупированнои? территории с политической и имиджевой целью еще раз демонстрирует всем, что Медведчук является неадекватным званию украинского гражданина лицом, а РФ - не способной выполнять на этом этапе элементарные процедуры и практики, за которые сама взяла на себя ответственность", - заявили в Трехсторонней группе.

Правовую оценку действиям нардепа должны дать руководство страны и украинские спецслужбы. Кроме того, в ТКГ ждут соответствующей реакции международных партнеров.

Напомним, 16 января в ОРДЛО анонсировали одностороннюю передачу пленных Украине, однако конкретную дату не называли. Сегодня во время визита в КПВВ "Золотое" на Луганщине омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную Украине территорию в ближайшее время будут переданы девять человек, незаконно удерживаемых боевиками.

Сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту "Луганск-Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев". То есть мы в ожидании", - сказала омбудсмен. Фамилии пленных Денисова не назвала, но отметила, что все они - граждане Украины.

В Министерстве иностранных дел заявили о нарушении устоявшихся механизмов освобождения удерживаеых лиц и назвали это "ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе".

"Решение РоSSийской Федерации передать не Украине, а частному лицу Медведчуку группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом человек", - говорится в заявлении МИД.

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