Кабмин начал готовиться к арбитражу с китайскими инвесторами "Мотор Сичи"

Кабинет министров начал готовиться к арбитражу с китайскими инвесторами "Мотор Сичи".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на заседании правительства 20 января Минюсту позволили использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайцы.

Согласно пояснительной записке, 5 декабря 2020 года Минюст получил запрос на арбитраж от имени граждан Китая: Ван Цзин, Ли Фенджу, Рен Джинлинг, Сйю Ченшун и Лиу Яннинг, которые заявляют, что являются акционерами "Мотор Сичи" и имеют право на защиту своих инвестиций в соответствии с соглашением Украины и Китая от 1992 года о защите инвестиций.

Истцы считают нарушением своих прав действия СБУ , которая возбудила уголовное дело по факту покупки акций "Мотор Сичи" и добилась ареста этих акций, и действия Антимонопольного комитета, который отказывается согласовать сделку.

Интересы китайских граждан будут представлять международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.

По данным источника "ИФ" в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Напомним, что собственник "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев в 2016 году продал завод инвесторам из Китая, но сделка до сих пор не завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018-го по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

Партнер китайцев Александр Ярославский в конце 2020 года предупредил, что они настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.