Кабмин начал готовиться к арбитражу с китайскими инвесторами "Мотор Сичи"

Государство отказывается согласовывать продажу завода.

Кабмин начал готовиться к арбитражу с китайскими инвесторами "Мотор Сичи"
Фото: пресс-служба Минобороны

Кабинет министров начал готовиться к арбитражу с китайскими инвесторами "Мотор Сичи".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на заседании правительства 20 января Минюсту позволили использовать переговорную процедуру закупки юридических услуг для защиты интересов государства в международном арбитраже на сумму в 3,5 млрд долларов, который инициировали китайцы.

Согласно пояснительной записке, 5 декабря 2020 года Минюст получил запрос на арбитраж от имени граждан Китая: Ван Цзин, Ли Фенджу, Рен Джинлинг, Сйю Ченшун и Лиу Яннинг, которые заявляют, что являются акционерами "Мотор Сичи" и имеют право на защиту своих инвестиций в соответствии с соглашением Украины и Китая от 1992 года о защите инвестиций.

Истцы считают нарушением своих прав действия СБУ, которая возбудила уголовное дело по факту покупки акций "Мотор Сичи" и добилась ареста этих акций, и действия Антимонопольного комитета, который отказывается согласовать сделку.

Интересы китайских граждан будут представлять международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger.

По данным источника "ИФ" в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

Напомним, что собственник "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев в 2016 году продал завод инвесторам из Китая, но сделка до сих пор не завершена из-за вмешательства государства.

В июле 2017 года СБУ возбудила уголовное производство о диверсии, а с апреля 2018-го по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств акции "Мотор Сич" находятся под арестом.

Партнер китайцев Александр Ярославский в конце 2020 года предупредил, что они настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.

В январе 2021-го США внесли в "черный список" китайскую компанию Skyrizon, которая пытается приобрести "Мотор Сич" вместе с украинским бизнесменом Александром Ярославским.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и НовинскийВ наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и Новинский
В МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконеВ МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконе
Созданный волонтерами в 2015 году Центр аэроразведки реорганизуютСозданный волонтерами в 2015 году Центр аэроразведки реорганизуют
У Зеленского отреагировали на санкции США против ДубинскогоУ Зеленского отреагировали на санкции США против Дубинского
Бывшая посол США при ООН Пауэр возглавила USAIDБывшая посол США при ООН Пауэр возглавила USAID
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин предлагает создать комиссию по проверке иностранных инвестицийКабмин предлагает создать комиссию по проверке иностранных инвестиций
Бывшего и.о. начальника луганского Госгеокадастра приговорили к 9,5 годамБывшего и.о. начальника луганского Госгеокадастра приговорили к 9,5 годам
В Украине снова начался медленный рост заболеваемости ковидом, - правительствоВ Украине снова начался медленный рост заболеваемости ковидом, - правительство
Кабмин отказался устанавливать предельную цену газа для ТКЭКабмин отказался устанавливать предельную цену газа для ТКЭ
Решение о предельной цене на газ Кабмин примет 18 январяРешение о предельной цене на газ Кабмин примет 18 января
На КПВВ "Новотроицкое" начали бесплатно тестировать на антигенНа КПВВ "Новотроицкое" начали бесплатно тестировать на антиген
Рада начала опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450Рада начала опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450
Кабмин не будет продлевать локдаун после 24 января, - ШмыгальКабмин не будет продлевать локдаун после 24 января, - Шмыгаль
Предложение Кабмина снизить цену на газ до 6,99 грн "вызвало проблемы в коммуникации с МВФ", - источникиПредложение Кабмина снизить цену на газ до 6,99 грн "вызвало проблемы в коммуникации с МВФ", - источники
Индонезия начала вакцинацию от ковида китайской Coronavac, которую закупила УкраинаИндонезия начала вакцинацию от ковида китайской Coronavac, которую закупила Украина
Последние новости
Подгружаем последние новости