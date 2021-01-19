Полиция допросила белорусского информатора по делу Шеремета

Бывший сотрудник белорусского спецподразделения Игорь Макар дал показания следователям Национальной полиции Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Распорядитель записей был допрошен на территории Украины. Полиция обеспечивала ему охрану жизни и здоровья", - сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Нацполиции.

В Нацполиции уточнили, что для получения дополнительной информации, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Павла Шеремета в Киеве , следователи Нацполиции допросили мужчину, передавшего для публикации вышеупомянутые аудиозаписи. Он имеет процессуальный статус свидетеля.

"Во время допроса свидетель предоставил следователям информацию, которая может существенно ускорить процесс установления заказчиков и обстоятельств подготовки подрыва Павла Шеремета. Сейчас полицейские проверяют полученные данные. Аудиозапись направлена на фоноскопическую экспертизу", - говорится в сообщении.

Кроме того, работники Нацполиции подготовили ходатайство об оказании международной правовой помощи на проведение дополнительных следственных действий на территории государств, связанных с обнародованными аудиозаписями. Соответствующие документы переданы на согласование Офиса генерального прокурора.

Напомним, 4 января СМИ обнародовали аудиозаписи, на которых, вероятно, спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность подрыва авто журналиста Павла Шеремета. Белорусская оппозиция распространила записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, жившего в то время в РоSSии.

Запись также свидетельствует о том, что в 2012 году КГБ Беларуси обсуждало операции по убийству других политических оппонентов на территории других государств. Эту задачу якобы поставил сам Лукашенко. Среди методов обсуждали отравления, взрывы, поломки авто.

В Нацполиции заявили, что в декабре 2020-го получили информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета. С помощью Службы внешней разведки Украины были получены документы и аудио, сделанные до 2012 года. Они представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления.

В МВД также отметили, что планируют провести соответствующие следственные действия с лицом, являющимся распорядителем аудиозаписи, на которой якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранение политических оппонентов.

Павел Шеремет был уроженцем Беларуси. Работал ведущим на белорусском телевидении, с 1996 года возглавлял "Белорусскую деловую газету". Был противником режима Лукашенко.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его автомобиля. До декабря 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Из трех подозреваемых сейчас только Антоненко находится под стражей. Все подозреваемые отрицают свою причастность.