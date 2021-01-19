Кличко поздравил украинцев с Крещением и нырнул в прорубь

Мэр Киева подчеркнул, что без подготовки организма лучше не погружаться.

Кличко поздравил украинцев с Крещением и нырнул в прорубь
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с праздником Крещения и нырнул в прорубь.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Друзья! С праздником Крещения вас! Традиции придерживался и утром нырнул в прорубь. На этот раз - в заливе возле парка Дружбы народов. Но помните: в сильный мороз без подготовки организма лучше не погружаться. С праздником Крещения вас! Берегите себя!", - написал Кличко.

Он отметил, что температура воздуха была -19, а воды +3.

Напомним, в 2019 году на Крещение Кличко с мэрами более 30 городов искупался в Днепре в столичном парке "Наталка".

В 2018-м мэр столицы нырял в прорубь вместе с главами столичных районов, заместителями глав КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета. Кличко отметил, что таким образом хотел сплотить команду, но отметил, что это была не принудительная акция.

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