РоSSийская делегация пыталась заблокировать заседание ПАСЕ по Навальному

Глава делегации написал письмо, в котором обвинил ряд стран и международных организаций в отказе сотрудничать с РФ.

РоSSийская делегация пыталась заблокировать заседание ПАСЕ по Навальному
Фото: assembly.coe.int

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека большинством голосов принял решение о слушании дела об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального. 16 из 20 членов комитета проголосовали в пользу такого решения. РоSSийская же делегация пыталась заблокировать заседание.

Об этом сообщил источник в ПАСЕ.

В то же время LB.ua получил письмо от главы роSSийской делегации в ПАСЕ Петра Толстого в адрес профильного комитета ассамблеи. В этом обращении он обвинил комитет в "разжигании антироSSийских настроений", а материалы об отравлении Навального он назвал "ничем не подтвержденными".

"На заседании Комитета 8 декабря 2020 года члены роSSийской делегации обратили внимание коллег на тот факт, что господин Навальный получил все необходимое первое медицинское лечения в РоSSии. Однако наши аргументы остались неуслышанными из-за изначальной антироSSийской направленности, которая была заметна в пояснительной записке, в основе которой лежат ничем не подтвержденные утверждения о его "отравлении". Мы обеспокоены тем, что слушания по "инциденту" с господином Навальным организуются с единственной целью - подтвердить заранее определенные версии и усилить антироSSийские настроения в Ассамблее. Поэтому члены роSSийской делегации в ПАСЕ не будут в них участвовать", - пишет в письме Толстой.

Он также обвинил ряд стран и международных организаций в отказе сотрудничать с Россией.

"Мы считаем, что расследование этого инцидента должно проводиться в полном соответствии с действующими механизмами международного сотрудничества в рамках правоохранительной системы, включая запросы, ранее направленные РоSSийской Федерацией в компетентные ведомства Германии, Франции и Швеции, а также в Организацию по запрещению химического оружия. К сожалению, мы наблюдаем с их стороны полное отсутствие сотрудничества", - написал Толстой.

Напомним, 19 января дело об отравлении Навального заслушают в комитете по юридическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вместо роSSийского оппозиционера, как это ранее планировалось, в заседании примет участие его близкий соратник, глава региональных штабов ФБК, идеолог - Леонид Волков. Навальный вчера был арестован на 30 дней.

Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала Навального лечили в омской больнице, а через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимые лаборатории из Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда "Новичок". РоSSийские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению опровергли.

Евросоюз ввел санкции против РоSSии. Под ограничения попали шесть человек, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз, их активы и средства в ЕС замораживаются. РоSSия в ответ на "санкции Навального" ввела зеркальные меры в отношении Германии и Франции.

Палата представителей Конгресса США также приняла резолюцию из-за отравления Навального. Американское издание Times также написало, что Навального пытались отравить во второй раз перед отправкой в Германию.

Сам Навальный в своем расследовании обвинил в отравлении ФСБ и лично Путина. Президент РФ во время очередной пресс-конференции заявил, что если бы роSSийские спецслужбы хотели отравить оппозиционера, то довели бы дело до конца. При этом Путин называл Навального "пациентом немецкой клиники".

В декабре Навальный опубликовал разговор с агентом ФСБ, причастным к его отравлению.

17 января Навальный прилетел в Москву, где его сразу же арестовали.

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