На Донбассе боевики вновь стреляли из противотанкового гранатомета

Незаконные вооруженные формирования РФ 17 января снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Широкино, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

В ООС также добавили, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Оккупанты стреляли вблизи Талаковки, Луганского и Южного.