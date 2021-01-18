На Донбассе боевики вновь стреляли из противотанкового гранатомета
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Незаконные вооруженные формирования РФ 17 января снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Широкино, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
В ООС также добавили, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.
Напомним, за прошедшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Оккупанты стреляли вблизи Талаковки, Луганского и Южного.