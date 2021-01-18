На Донбассе боевики вновь стреляли из противотанкового гранатомета

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

На Донбассе боевики вновь стреляли из противотанкового гранатомета
Фото: Макс Левин

Незаконные вооруженные формирования РФ 17 января снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Широкино, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

В ООС также добавили, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Оккупанты стреляли вблизи Талаковки, Луганского и Южного.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитатьСтепанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать
В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспортаВ Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
В ЕС начали получать первые дозы вакцины ModernaВ ЕС начали получать первые дозы вакцины Moderna
ВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" ДыхнеВАКС отменил арест мобильного телефона экс-директора аэропорта "Борисполь" Дыхне
Кулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о ЗеленскомКулеба назвал неуместными "менторские нотки" в высказываниях Лукашенко о Зеленском
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты стреляли у Талаковки, Луганского и ЮжногоОккупанты стреляли у Талаковки, Луганского и Южного
ЦИК признала невозможным проведение выборов вблизи линии фронта на ДонбассеЦИК признала невозможным проведение выборов вблизи линии фронта на Донбассе
Оккупанты шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на ДонбассеОккупанты шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Оккупационные войска стреляли из гранатомета вблизи Водяного и МарьинкиОккупационные войска стреляли из гранатомета вблизи Водяного и Марьинки
Оккупанты стреляли из гранатометов около Водяного, Авдеевки и ГнутовоОккупанты стреляли из гранатометов около Водяного, Авдеевки и Гнутово
Оккупанты 11 раз открывали огонь на Донбассе, военный ВСУ получил раненияОккупанты 11 раз открывали огонь на Донбассе, военный ВСУ получил ранения
Оккупанты восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огоньОккупанты восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
Судья Вовк вновь не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресеченияСудья Вовк вновь не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения
В 56-й бригаде назвали имя бойца, погибшего 11 января на ДонбассеВ 56-й бригаде назвали имя бойца, погибшего 11 января на Донбассе
Оккупанты вчера десять раз нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты вчера десять раз нарушили "тишину" на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости