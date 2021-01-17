Минобороны разработало собственный бронежилет для сухопутных войск, - Таран

В этом году будут проведены их закупки для ВСУ.

В Министерстве обороны разработали собственную техническую спецификацию "Бронежилет модульный".

Об этом сообщил глава ведомства Андрей Таран.

По его словам, в технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов. Кроме этого, для проверки оценки соответствия качества бронежилета используется стандарт армии США (NIJ Standard-0101.06).

"По этой документации уже в 2021 году будут проведены закупки бронежилетов для нужд ВСУ. Это - общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель - Сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегченную модель", - прокомментировал Таран.

В Минобороны также сообщили, что "Бронежилет модульный" ТС А01XJ.29423-287:2020 (01) состоит из базовой конструкции, которая может иметь дополнительную комплектацию защитными элементами. Он сохраняет баллистические свойства после замачивания - как на 1 час по ГОСТ, так и в соответствии с STANAG 2920 - на 24 часа в морской воде.

Фото: mil.gov.ua

Новый бронежилет можно закупать как с металлическими, так и керамическими бронеелементамы. "Бронежилет модульный" изготавливают двух уровней противопульной стойкости в месте расположения жестких бронеэлементов, в комплекте с базовым чехлом БМ с мягкими баллистическими пакетами (дифференциальный уровень защиты).

Фото: mil.gov.ua

Испытание бронежилетов было проведено в Центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ. После испытаний их передали в Научно-испытательный отдел Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, который проверил их баллистическую стойкость.

Напомним, в конце октября прошлого года Офис Генерального прокурора сообщил о завершении досудебного расследования и предоставил доступ к материалам уголовного производства подозреваемым в деле о закупке бронежилетов. Так, было сообщено о подозрении восьми лицам, среди которых - два генерала и основатель предприятия-производителя бронежилетов, который лоббировал через заместителя Министра обороны интересы своего предприятия.