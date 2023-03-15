Постачальнику неякісних бронежилетів для ЗСУ повідомили про підозру

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору приватної компанії, який організував постачання бронежилетів неналежної якості до однієї з військових частин Закарпатської області. Його звинувачують у привласненні бюджетних коштів на загальну суму майже 6 млн грн.

Директор одного з підприємств з Київської області у травні 2022 року уклав договір на постачання 350 бронежилетів військовим, які за документами мали відповідати 4 класу захисту.

Однак, згідно із висновком судової економічної експертизи, проведеної під час розслідування, було встановлено, що ці бронежилети не відповідають вимогам ДСТУ.

За поставку недоброякісних бронежилетів керівник підприємства отримав 5,9 млн грн виділених з бюджету на забезпечення національної безпеки та оборони України

За результатами отримання додаткових доказів керівнику підприємства повідомлено про нову підозру за ч. 1 ст. 209 КК України за фактом легалізації (відмивання) бюджетних коштів. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.