Зеленский сменил ректора Нацакадемии СБУ

Президент Владимир Зеленский освободил от должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины Сергея Кудинова и назначил на его место Андрея Черняка.

Об этом говорится в текстах указов №9/2021 и №13/2021 от 16 января, опубликованных на сайте Офиса президента.

"Освободить Кудинова Сергея Сергеевича с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №9/2021.

Указом №13/2021 Зеленский назначил ректором Нацакадемии СБУ Андрея Черняка.

"Назначить Черняка Андрея Николаевича ректором Национальной академии Службы безопасности Украины", - говорится в документе.