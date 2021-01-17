Зеленский сменил ректора Нацакадемии СБУ

Академию возглавил Андрей Черняк.

Зеленский сменил ректора Нацакадемии СБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский освободил от должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины Сергея Кудинова и назначил на его место Андрея Черняка.

Об этом говорится в текстах указов №9/2021 и №13/2021 от 16 января, опубликованных на сайте Офиса президента.

"Освободить Кудинова Сергея Сергеевича с должности ректора Национальной академии Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа №9/2021.

Указом №13/2021 Зеленский назначил ректором Нацакадемии СБУ Андрея Черняка.

"Назначить Черняка Андрея Николаевича ректором Национальной академии Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Напомним, Кудинов был назначен ректором Национальной академии СБУ указом пятого президента Петра Порошенко от 4 апреля 2016 года. 22 марта 2019 года также указом Порошенко ему было присвоено звание генерал-майора.

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