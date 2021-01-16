Зеленский ввел поэта Рыбчинского и путешественника Сурина в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым изменил членов наблюдательного совета Украинского культурного фонда.

Соответствующий документ №8/2021 от 15 января обнародован на сайте президента.

Согласно указу, в состав Наблюдательного совета вошли поэт, драматург, Герой Украины Юрий Рыбчинский и общественный деятель, путешественник, основатель ООО "ВАН ЛАЙФ ТРЕВЕЛ" Артем Сурин.

Одновременно признан утратившим силу указ пятого президента Украины Петра Порошенко от 14 декабря 2017 №416, которым для включения в состав Наблюдательного совета были определены директор-президент Международной коммерческой телерадиокомпании (ICTV) Александр Богуцкий и народная артистка, Герой Украины Ада Роговцева.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

Согласно Закону "Об Украинском культурном фонде", Наблюдательный совет является одним из органов управления УКФ. Он состоит из девяти человек: двух из них определяет Президент, двух - Министерство культуры, двое являются представителями учреждений культуры, двое представляют общественные объединения, а также главы Фонда (по должности).

Срок полномочий члена Наблюдательного совета составляет три года.