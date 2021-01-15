ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова в НАБУ

Ранее Верховный суд постановил, что решение следственного судьи об изменении подследственности не подлежат обжалованию.

ВАКС обязал Венедиктову рассмотреть ходатайство о возвращении дела Татарова в НАБУ
Фото: Lb.ua

Уголовное производство по подозрению заместителя главы Офиса президента Олега Татарова в причастности к схемам "Укрбуда" должно вернуться для расследования в Национальное антикоррупционное бюро.

Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд 13 января, сообщили в пресс-службе НАБУ. Суд постановил, что генпрокурор должна рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ назад в НАБУ.

"В своем решении судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, исследуемых в рамках этого производства, является предоставление народным депутатом Украины неправомерной выгоды должностному лицу. Таким образом, уголовное правонарушение по ч. 3 ст. 369 совершено народным депутатом Украины и, в соответствии со ст. 216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ. Решение о передаче дела в СБУ в дальнейшем может привести к избежанию виновными ответственности за совершенное преступление, ведь все собранные доказательства будут признаны судом недопустимыми из-за осуществления расследования ненадлежащим органом", - говорится в заявлении.

Отмечается также, что закон запрещает передавать дела с подследственными НАБУ преступлениями в другие органы досудебного следствия.

Напомним, что 14 декабря Печерский районный суд принял решение передать дело экс-нардепа Микитася от Национального антикоррупционного бюро в другое ведомство. Решение принял судья Сергей Вовк. Судья обязал Генерального прокурора Ирину Венедиктову решить "несуществующий спор о подследственности" и поручить досудебное расследование другому органу. В САП заявили, что Печерский суд не имеет на это полномочий, а дело должно рассматриваться Высшим антикоррупционным судом.

23 декабря заместитель генпрокурора Алексей Симоненко передал уголовное производство по подозрению Олега Татарова в причастности к коррупции во времена его работы в "Укрбуде" от НАБУ в СБУ. В НАБУ заявляют, что это решение он принял тайно, без консультаций с САП и самым бюро, и поздно вечером - после 23 часов.

В Офисе генпрокурора заявили, что решение о передаче расследования дела о хищении имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность НАБУ нет.

Верховный суд постановил, что украинское законодательство не предусматривает обжалования решения следственного судьи об обязательстве изменить подследственность в уголовном производстве, то есть дело Микитася останется в СБУ.

Подозреваемыми в деле являются экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась, заместитель главы Офиса президента Олег Татаров (подозревается в даче взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрбуд") и заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

24 декабря Высший антикоррупционный суд должен был выбрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Но еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. Заседание перенесли. Не избрали ее ни 28, ни 30 декабря, как было запланировано.

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