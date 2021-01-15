СНБО рассмотрит вопросы энергоснабжения в условиях похолодания

Совещание состоится "в ближайшие дни".

СНБО рассмотрит вопросы энергоснабжения в условиях похолодания
Фото: ДТЕК Київські електромережі

В Совете национальной безопасности и обороны в ближайшие дни планируют рассмотреть вопрос об энергоснабжении в условиях возможного существенного похолодания.

Об этом LB.ua сообщил источник в правительстве.

"Этот вопрос будет рассмотрен на совещании в СНБО", - сказал собеседник издания.

Он подтвердил, что при существенном снижении температуры ситуация может осложниться, поскольку запасы угля низкие. Но уже в понедельник в Украину поступит 300 тыс. тонн угля из Казахстана, а позже будут поставки угля и из других стран.

Тем более, есть возможность перехода ТЭС на использование мазута.

Источник отметил, что в правительстве готовятся к возможным проблемам с энергоснабжением, и на следующей неделе ситуация стабилизируется.

"Ситуация сложная, но контролируемая", - отметил наш собеседник.

Между тем "Укрэнерго" уже попросило правительство дать согласие на подготовку графиков ограничения энергоснабжения, которое может быть введено в критической ситуации. Соответствующее письмо обнародовал бывший народный депутат Сергей Высоцкий.

Однако "Укрэнерго" опровергло возможность веерных отключений света из-за морозов. Там пояснили, что ограничения, если потребуются, коснутся только промышленности.

Напомним, в Украине в ближайшие трое суток ожидается холодная погода с температурой ночью 14-20° мороза, в северных, 17 января и в восточных областях местами 22-24° мороза, днем 10-16° мороза.

Из-за резкого похолодания в Украине разворачивают сеть пунктов обогрева.

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