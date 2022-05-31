Парламент просит СНБО ввести санкции против восьми деятелей РПЦ

Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с требованием применить персональные санкции против церковных деятелей РоSSийской православной церкви, которые системно и активно поддерживают войну против Украины. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за постановление №7332 проголосовали 292 депутата.

Санкции предлагают ввести против восьми деятелей РПЦ:

- патриарх Московский и всея Руси Кирилл

- руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион

– заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов

- митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон

- архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский РПЦ Питирим

- протоиерей РПЦ, проповедник и педагог Владимиров Артемий Владимирович

- протоиерей РПЦ, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич

– русский богослов, педагог и публицист, доктор богословия, профессор Московской православной духовной академии и семинарии Русской православной церкви Осипов Алексей Ильич