Парламент просит СНБО ввести санкции против восьми деятелей РПЦ
Возглавляет список патриарх Кирилл.
Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с требованием применить персональные санкции против церковных деятелей РоSSийской православной церкви, которые системно и активно поддерживают войну против Украины. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за постановление №7332 проголосовали 292 депутата.
Санкции предлагают ввести против восьми деятелей РПЦ:
- патриарх Московский и всея Руси Кирилл
- руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион
– заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
- митрополит Псковский и Пороховский РПЦ Тихон
- архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский РПЦ Питирим
- протоиерей РПЦ, проповедник и педагог Владимиров Артемий Владимирович
- протоиерей РПЦ, проповедник, телеведущий Ткачев Андрей Юрьевич
– русский богослов, педагог и публицист, доктор богословия, профессор Московской православной духовной академии и семинарии Русской православной церкви Осипов Алексей Ильич