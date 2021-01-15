"Европейская солидарность" называет красной линией заявления о возобновлении экспорта газа из РоSSии

В партии считают, что именно этот вопрос обсуждался во время встречи в нормандском формате.

"Европейская солидарность" называет красной линией заявления о возобновлении экспорта газа из РоSSии
Фото: kv.npu.gov.ua

Партия "Европейская солидарность" рассматривает заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в качестве доказательства намерений руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы. Об этом говорится в заявлении, которое размещено на официальном сайте политической силы.

"Подтверждается версия, которую «Европейская Солидарность» озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю. Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников нормандского формата был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ, что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора", - считают в "ЕС".

Там отмечают категорическую неприемлемость возобновления экспорта газа из РоSSии, который Украина не покупает уже более пяти лет.

"Это красная линия, подобная той, которую общество провело в ноябре 2019 года накануне саммита Нормандского формата. Украина уже более пяти лет не покупает газ в РоSSии, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главных достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - значит капитулировать перед Россией. «Европейская Солидарность» сделает все возможное, чтобы власть отреклась от своего предательского плана, а в случае необходимости - будем апеллировать к обществу, чтобы обновить красные краски под окнами на Банковой. Так называемый дешевый роSSийский газ - это смертоносное оружие, как дешевый сыр в мышеловке. Он уже стоил Украине Крыма, оккупированных районов Донбасса, тысяч и тысяч жизней", - говорится в заявлении "Европейской солидарности".

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