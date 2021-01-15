"Европейская солидарность" называет красной линией заявления о возобновлении экспорта газа из РоSSии

В партии считают, что именно этот вопрос обсуждался во время встречи в нормандском формате.

Партия "Европейская солидарность" рассматривает заявление исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из страны-агрессора в качестве доказательства намерений руководства государства вернуть Украину в энергетическую зависимость от Москвы. Об этом говорится в заявлении, которое размещено на официальном сайте политической силы.

"Подтверждается версия, которую «Европейская Солидарность» озвучила несколько дней назад в своем заявлении, что провокация с немотивированным повышением цены на газ имела целью обосновать возвращение Украины в газовую кабалу к Кремлю. Теперь мы не сомневаемся в том, что главной темой Берлинской встречи советников нормандского формата был не поиск мира на Донбассе, а восстановление экспорта голубого топлива из РФ , что означает прямое финансирование бюджета страны-агрессора", - считают в " ЕС ".

Там отмечают категорическую неприемлемость возобновления экспорта газа из РоSSии, который Украина не покупает уже более пяти лет.