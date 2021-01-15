Рада начала опрос, хотят ли люди 300 нардепов вместо 450

Верховная Рада начала опрос относительно идеи сокращения количества народных депутатов в парламенте. Опрос опубликован в Telegram-канале парламента.

Вопрос звучит так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"

Предлагаются следующие ответы: "Да", "Нет" и "Не определился".

В течение полутора часов в опросе приняли участие более 1500 человек. Большинство поддержали это решение.

Напомним, комитет Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава парламента с 450 до 300 народных депутатов.

В 2000 году на Всеукраинском референдуме почти 90% украинцев проголосовали за сокращение Рады с 450 до 300 депутатов.

16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект №1017, предусматривающий уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводящий пропорциональную избирательную систему. 4 февраля 2020 года Рада предварительно одобрила этот законопроект.

В случае принятия новые нормы будут касаться Рады следующего созыва. Парламент, избранный до вступления закона в силу, продолжит выполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Представители оппозиции во время обсуждения законопроекта указывали, что Конституционный Суд одобрил этот законопроект с замечаниями. По их мнению, это нужно учитывать при принятии законопроекта.

Вопрос о сокращении количества депутатов парламента был в опросе Зеленского 25 октября 2020 года. В "Слуге народа" со заявили, что за уменьшение состава Верховной Рады высказались почти 90% опрошенных. Еще до проведения опроса власти заявляли, что по его результатам в парламент внесут соответствующие законопроекты. Результаты опроса обещали обнародовать несколько раз, но до сих пор этого не сделали.