Витренко предлагает ввести новый механизм выбора поставщиков газа

И.о. министра предлагает, чтобы поставщиков газа выбирали объединения потребителей.

Витренко предлагает ввести новый механизм выбора поставщиков газа
Фото: facebook/Новое Время

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает реализовать в Украине практику выбора поставщиков природного газа объединениями потребителей.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам и.о. министра, в Украине необходимо ввести механизмы защиты потребителей на рынке газа, в частности уязвимых потребителей.

"В Европе есть такие варианты, когда поставщиков выбирают объединения потребителей. В них и больше рыночной силы для того, чтобы получать лучшие условия от поставщиков. Кроме того, они могут для этого выделить профессионального человека", - написал Витренко.

Такими объединениями, по его мнению, могут служить объединенные территориальные общины.

"Они будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может это делать самостоятельно. Причем это будет по умолчанию, то есть если вы самостоятельно не выбрали поставщика, за вас это сделает ОТГ. Также это будет касаться тех потребителей, чьим поставщиком автоматически стал «поставщик последней надежды», сейчас это Нафтогаз", - отметил Витренко.

Он добавил, что для реализации этого варианта нужны законодательные изменения.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения.

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