Премьером Эстонии станет лидер оппозиционной Партии реформ Кая Каллас

В течение 14 дней она должна заручиться большинством в парламенте и сформировать правительство.

Премьером Эстонии станет лидер оппозиционной Партии реформ Кая Каллас
Кая Каллас
Фото: euronews.com (скріншот відео)

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд намерена предложить лидеру оппозиционной Партии реформ Кае Каллас должность нового премьер-министра страны вместо ушедшего в отставку Юри Ратаса.

Об этом сообщает Еuronews.

Лидер эстонской оппозиции и Партии реформ 43-летняя Каллас станет первой женщиной премьер-министром этой балтийской страны.

Теперь в течение 14 дней она должна заручиться большинством в парламенте и сформировать правительство.

"Я думаю, что в нынешней ситуации, сложившейся в связи с пандемией, нам нужно активное правительство, которое может принимать решения", - отметила Каллас.

Напомним, на посту премьера Каллас изменит Юре Ратас, ушедшего в отставку из-за коррупционного скандала, в котором оказалась возглавляемая им Центристская партия.

Ратас возглавил эстонское правительство в 2016 году. Он объявил о своей отставке после того, как центристскую партию как юридическое лицо, а также пять физических лиц (в том числе генсекретаря партии Михаила Корба) обвинили в выдаче государственного кредита девелоперу недвижимости Franco ("Порто франко") в обмен на пожертвования. Четверо подозреваемых уже задержаны полицией.

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