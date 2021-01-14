Глава ГФС опроверг информацию о назначении Лебедко

В настоящее время фигурант дела о взятке 66 млн грн уволен.

Глава ГФС опроверг информацию о назначении Лебедко
Фото: logos-ukraine.com.ua

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник прокомментировал сообщения СМИ о назначении Сергея Лебедко на должность исполняющего обязанности начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на странице главы ГФС в фейсбуке.

"Отмечу, что эта информация не соответствует действительности", - сказано в заявлении. По словам Вадима Мельника, Лебедко был назначен на должность приказом бывшего и.о. главы ГФС Украины Сергея Солодченко в сентябре 2020 года, который был уволен с должности в ноябре прошлого года.

"Что касается Лебедка, в соответствии с моим приказом он сейчас уволен", - отметил нынешний глава ГФС.

Вадим Мельник призвал представителей СМИ тщательно проверять информацию.

Вчера, 12 января, журналист Юрий Бутусов сообщил в фейсбуке, что "и.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным во время получения взятки в 66 млн гривен".

Лебедко долгое время работал в управлении внутренней безопасности налоговой, был налоговым милиционером, дослужившись до звания полковника. В 2010 году он уволился из налоговой по собственному желанию, а позже пытался восстановиться в должности через суд. В 2014 году Лебедко вернулся в налоговую, в следующем году стал и.о. начальника управления.

Во второй половине 2014 года Лебедко также был советником заместителя министра инфраструктуры Петра Пинкаса.

Годом позже Лебедко был уволен по сокращению штата ГФС, что следует из материалов судебного процесса, в результате которого он хотел восстановиться в должности, пишет Лига.нет.

В феврале 2017 года Лебедко и еще трем фигурантам были вручены подозрения в вымогательстве взятки в размере 66 млн гривен.

По данным издания, 24 февраля 2017 года в отделении "Укрэксимбанка" в центре Киева был задержан мужчина, который пытался забрать из банковской ячейки 1,2 млн долларов США (эквивалент 33 млн грн) наличными. По данным следствия, это был первый транш отката для группы "налоговиков", которые обещали помочь большому днепровскому агротрейдеру "Оптимус Плюс" получить из госбюджета более 300 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость. "Услуга", обеспечить которую обещал один из участников схемы - бывший высокопоставленный сотрудник ГФС (предположительно - Лебедко), стоила компании 22% суммы возмещения или 66 млн грн.

Следствие при этом считает, что Оптимус Плюс обманули, поскольку "налоговики" не смогли бы выполнить обещанное, говорится в материалах дела.

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