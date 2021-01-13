В Онтарио объявили чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости ковидом

В последнее время рост числа больных превышает 7%.

Власти Онтарио объявили чрезвычайную ситуацию во вторник после обнародования прогноза по уровню заболеваемости коронавирусом в этой канадской провинции на ближайший месяц.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно результатам моделирования, к середине февраля в Онтарио будут выявлять более 20 тыс. новых случаев COVID-19 в день, что почти в десять раз больше, чем сейчас.

В середине декабря в Канаде началась вакцинация. Сегодня препарат получают медицинские работники и жители домов престарелых.

Федеральное правительство заказало дополнительные 20 млн доз вакцины против коронавируса у компаний Pfizer Inc и BioNTech, заявил во вторник журналистам премьер-министр Джастин Трюдо. Таким образом, общее количество доз, которые будут доставлены в Канаду в этом году, достигнет 80 млн.

В Онтарио с 26 декабря действует карантин: закрыты второстепенные предприятия, обучение в школах ведется онлайн.

Однако, согласно правительственным данным, ежедневное число заражений COVID-19 за последние семь дней в среднем превысило 3500. Во вторник в Онтарио обнаружили 2903 новых случаев заболевания.

Согласно прогнозу, при худшем сценарии с 7-процентным ростом заболеваемости в середине февраля будет ежедневно регистрироваться 40 тысяч новых случаев, а в лучшем случае с 1-процентным ростом каждый день будет 5 тысяч новых случаев. В последнее время рост числа больных превышает 7%.

На прошлой неделе Квебек, провинция Канады, наиболее пострадавшая от COVID-19, стала первой в стране, которая ввела комендантский час, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Напомним, правительство США планирует обязать всех пассажиров международных авиакомпаний предъявлять негативный тест на #Covid-19# перед посадкой на рейс в страну.

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