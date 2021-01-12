Неизвестные распространяют фейковый номер министра экономразвития Петрашко с просьбой перезвонить ему

Неизвестные лица 12 января начали распространять фейковый номер министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Фото: Facebook Минразвитияэкономики

Министерство на странице в Facebook предостерегает, что распространяемый номер мобильного +38066 959 18 59 не имеет отношения к министру.

"Просьба не реагировать на любые сообщения или указания с этого номера", - говорится в объявлении.

В комментарии LB.ua в пресс-службе министра добавили, что неизвестные пока не рассылают каких-либо указаний "от имени министра", но просят ему перезвонить.

"Насколько мне известно, о перечислении средств речь не идет. Обращаются и просят сразу перезвонить "министру", но этот номер недействителен, поэтому предостерегаем от любых просьб от этого номера", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что вчера о подобной ситуации сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко. Он предупредил, что мошенники звонили якобы от его имени и требовали перевести на их счет значительную сумму средств "на помощь".

Неизвестные представлялись Ляшко и говорили, что попали в затруднительное положение и срочно нуждаются в финансовой поддержке.