Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на зустрічі глав МЗС G20. Зокрема, український міністр закликав до рішучої глобальної відповіді на війну РФ проти України. Про це Кулеба написав у Twitter.
«Виступив сьогодні на зустрічі міністрів країн G20 на запрошення глави МЗС Індонезії та закликав до рішучої глобальної відповіді на російську агресію, яка загрожує світу продовольчою та енергетичною кризами», - йдеться у повідомленні.
За словами глави українського МЗС, «поставити Росію на місце є глобальним викликом номер один, і сьогоднішня зустріч G20 це підтвердила».
Addressed the G20 ministerial today upon invitation by @Menlu_RI and called for a resolute global response to Russian aggression which threatens the world with food and energy crises. Putting Russia in its place is the global challenge number one and the meeting today proved it. pic.twitter.com/SBzlQFtBTA