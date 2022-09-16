Замість імен - номери: у Ізюмі знайшли масове поховання з понад 440 могилами, фото

Після визволення Збройними Силами України територій Харківщини стало відомо про масові воєнні злочини російських окупантів, зокрема під Ізюмом виявили братську могилу загиблих українських військових та цивільних, а також катівню, облаштовану росіянами, інформує Апостроф .

Про місце масового захоронення повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, а про катівню інформував уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець.

Російські окупанти створили у лісі під Ізюмом, подалі від очей, місце для поховання вбитих і закатованих українців. Це черговий воєнний злочин країни-терориста Росії. Ліс буквально усіяний могилами. Територія Ізюмщини кілька місяців перебувала під російською окупацією.

"На місці масового поховання в Ізюмі знайшли 440 могил цивільних. Тіла були поховані окремо на імпровізованій ділянці, поліція також знає про ряд інших поховань", - сказав головний слідчий поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

У братській могилі захоронили військових ЗСУ, а поруч з ними на окремій ділянці поховані понад 440 мирних українців. На могилах стоять лише дерев'яні хрести, на яких написані числа "438", "439", на одному зазначили "ЗСУ, 17 осіб, м. Ізюм, з моргу". Дати смерті багатьох людей співпадають з датами російських обстрілів міста.

"Ми так порахували, тут десь близько 20-25 людей. Хоча напис тут був 17. Ми перевіримо це уже коли будуть піднімати тіла", - зазначив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, говорячи про загиблих військових ЗСУ.

Достовірність фото масових поховань у лісі під Ізюмом підтвердив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти, Олег Котенко. Також він додав, що Україна знала про існування цього поховання з відео, які публікували російські окупанти, і цілеспрямовано шукала його після відвоювання Ізюма.

На цей воєнний злочин країни-терориста Росії відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Він запевнив, що необхідні процесуальні дії вже почалися, а також закликав міжнародну спільноту притягнути терористичну державу РФ до реальної відповідальності за масові воєнні злочини й розв'язання повномасштабної війни.

"Завтра в Ізюмі будуть журналісти - українські та міжнародні. Ми хочемо, щоб світ знав, що реально відбувається і до чого призвела російська окупація. Буча, Маріуполь, тепер, на жаль, Ізюм. Росія всюди залишає смерть. І має за це відповідати", - сказав Зеленський.

Крім того, уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець показав підвал в Ізюмі, де російські окупанти катували українців. Росія тероризувала мирних мешканців окупованих територій.