Створено єдиний номер екстреної допомоги: куди треба буде дзвонити, якщо потрібна "швидка" чи поліція

Єдиний номер екстреної допомоги запрацює в Україні - Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Держспецзв’язку.

«Так, запроваджується організація прийому звернень до екстрених служб за принципом «єдиного вікна», що дозволить особі використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112», - йдеться у повідомленні.

Законопроектом пропонується розширити повноваження оперативно-диспетчерських служб, які приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104; зобов'язати відповідні органи та установи забезпечувати Службі 112 та оперативно-диспетчерським службам, які приймають екстрені комунікації за номерами 101, 102, 103, 104, цілодобовий онлайн-доступ до відповідних фактичних даних з результатами фіксації (фотознімки або відеозапису) місць та метаданих до них, сформованих зазначеними технічними засобами (приладами контролю) та інше.

«Створення та впровадження системи 112 також є одним із зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом», - підкреслили в Держспецзв’язку.

Отже, коли трапилась ситуація, яка загрожує життю або здоров'ю людей чи зашкодить навколишньому середовищу, то громадяни зможуть використовувати для виклику єдиний телефонний номер 112.

Наразі українці можуть додзвонитися рятувальникам за номером телефону 101, до поліції – 102, до "швидкої" – 103.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну і по теперішній час навантаження на служби екстреної допомоги зросло на 45%.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко повідомив, що в Києві та Київській області у наступному році планують запустити єдину телефонну лінію 112 для виклику швидкої допомоги, поліції та Державної служби надзвичайних ситуацій. За його словами, диспетчери лінії 112 "обов'язково володітимуть двома-трьома найпоширенішими іноземними мовами, за можливості залучатимуть операторів, які володіють менш поширеними мовами".