Кабмин подготовил постановление о новой цене на газ

С 1 февраля газ для населения может стоить около 5,4 грн за куб.

Правительство и Офис президента решительно настроены на снижение цен на газ для населения. Об этом LB.ua заявили несколько источников, которые участвовали в обсуждении подготовки правительственных решений по этому вопросу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль вчера подтвердил, что правительство в этом контексте рассматривает вариант восстановления регулирования цены газа. По информации источников LB в органах власти, этот вариант является основным.

Изданию удалось получить доработанную копию проекта постановления Кабмина, который был предметом обсуждения на совещании премьера с представителями Минэнерго, Нафтогаза и Офиса президента 11 января.

Исходя из документа, планируется установить с 1 февраля сроком на 1 год цену по формуле - цена газа на немецком хабе NCG минус стоимость его транспортировки до западной границы Украины.

В итоге цена газа, как сообщил и.о. министра Юрий Витренко, может снизиться на 44% от средневзвешенной на рынке - до 5 356 грн за тысячу кубометров.

При этом сейчас на рынке цена газа у разных поставщиков разная - в пределах 7-11 тыс. грн за кубометр.

Для поставщиков предлагается установить предельную наценку в 10%. При действии ПСО наценка ограничивалась 2,5%, а после его отмены в августе ограничений нет.

Продавать газ поставщикам для конечных потребителей Кабмин предлагает обязать компанию "Укргаздобыча". Для этого НАК "Нафтогаз Украины" должен передать компании ЭИС коды потребителей, объемы потребленного газа и права проводить проверку этой информации.

Отказаться от установленной цены и сменить поставщика газа потребитель сможет только, если его ежемесячный доход не менее 50 тыс. грн или у него имеются финансовые накопления не менее 1 млн грн на домохозяйство.

Напомним, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% с января 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Вчера стало известно, что Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения.

С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа. Запуск рынка газа для населения в Украине был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

11 января глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция готовит план антикризисных мер в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги. Позднее 11 января президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в срочном порядке решить вопрос, связанный с тарифами на газ для населения.