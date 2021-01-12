Президент Португалии получил положительный тест на ковид

Сейчас симптомов болезни у Марселу Ребелу де Созы нет.

Президент Португалии получил положительный тест на ковид
Марселу Ребелу де Соза
Фото: observador.pt

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соза получил положительный тест на коронавирус. Симптомов болезни у президента нет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офис президента Португалии.

"Ребелу де Соза самоизолируется в своей официальной резиденции в Лиссабоне. Положительный результат теста он получил после того, как 6 января сдал отрицательный тест после контакта с инфицированным и восстановил свой график работы", - говорится в сообщении.

Во вторник 72-летний политик должен был принять участие в президентских дебатах, а также встретиться с экспертами в сфере здравоохранения для обсуждения деталей запланированного локдауна, который будет объявлен в среду, но в его офисе заявили, что он уже отменил все свои публичные выступления.

В заявлении на его официальном сайте отмечается, что Ребелу где Соза уже сообщил о ситуации премьер-министру Антонио Коста и министру здравоохранения Марте Темидо.

Как сообщалось, власти Португалии объявили о введении жесткого локдауна из-за третьей волны COVID-19. Всплеск заболеваемости правительство страны связывает с периодом рождественских праздников и холодным сезоном.

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