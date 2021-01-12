США ввели санкции против Дубинского, Онищенко, Кулика

Санкции введены против семи человек и четырех СМИ, связанных с нардепом Деркачом.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции за "вмешательство в выборы" против ряда лиц, связанных с народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

Об этом сообщает Министерство финансов США .

"Сегодня Министерство финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех субъектов, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, связанной с Андреем Деркачем", - говорится в сообщении.

В списке семь граждан и четыре информационных ресурса Украины. В частности санкции введены против нардепа Александра Дубинского, экс-нардепа Александра Онищенко, бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, а также Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко, Андрея Телиженко и Петра Журавля.

"По крайней мере с 2019 года Деркач и его соратники привлекали американские СМИ , американские платформы социальных медиа и влиятельных американских людей к распространению обманчивых и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие чиновники США занимаются коррупцией, отмыванием денег и незаконным политическим влиянием в Украине. Бывшие должностные лица украинского правительства Константин Кулик, Александр Онищенко Андрей Телиженко и нынешний народный депутат Украины Александр Дубинский публично выступили или присоединились к Деркачу путем скоординированного распространения и пропаганды мошеннических и необоснованных обвинений в отношении политического кандидата в США . Они неоднократно публично заявляли о дезинформации о том, что чиновники правительства США участвовали в коррупционных действиях в Украине", - отмечают в Минфине США .

Под санкции попали издание ООО "Эра-Медиа", информагентство "Only News", "Nabuleaks" и "ООО Скептик", оно же "Бегемот Медиа".

Напомним, в сентябре прошлого года США ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на Байдена. Отмечалось, что санкции в отношении Деркача были введены в соответствии с Указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

В мае Деркач обнародовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Порошенко, которые, по его словам, "свидетельствуют о внешнем управлении Украиной".

Порошенко назвал "пленки Деркача" спецоперацией против стратегических отношений с Америкой, а глава контрразведки США заявил, что РоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена.

В штабе Байдена отреагировали на "пленки Деркача" и подчеркнули, что записи на них являются "полностью отредактированными". В штабе акцентировали на активном участии в распространении аудиозаписей роSSийского пропагандистского медиа Russia Today. Кроме того, издание The Washington Post напомнило о связи Деркача с роSSийской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве. Его отец работал в советских спецслужбах.