США ввели санкции против Дубинского, Онищенко, Кулика

Санкции введены против семи человек и четырех СМИ, связанных с нардепом Деркачом.

США ввели санкции против Дубинского, Онищенко, Кулика
Фото: investigator.org.ua

Соединенные Штаты Америки ввели санкции за "вмешательство в выборы" против ряда лиц, связанных с народным депутатом Украины Андреем Деркачем.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

"Сегодня Министерство финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех субъектов, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, связанной с Андреем Деркачем", - говорится в сообщении.

В списке семь граждан и четыре информационных ресурса Украины. В частности санкции введены против нардепа Александра Дубинского, экс-нардепа Александра Онищенко, бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, а также Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко, Андрея Телиженко и Петра Журавля.

"По крайней мере с 2019 года Деркач и его соратники привлекали американские СМИ, американские платформы социальных медиа и влиятельных американских людей к распространению обманчивых и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие чиновники США занимаются коррупцией, отмыванием денег и незаконным политическим влиянием в Украине. Бывшие должностные лица украинского правительства Константин Кулик, Александр Онищенко Андрей Телиженко и нынешний народный депутат Украины Александр Дубинский публично выступили или присоединились к Деркачу путем скоординированного распространения и пропаганды мошеннических и необоснованных обвинений в отношении политического кандидата в США. Они неоднократно публично заявляли о дезинформации о том, что чиновники правительства США участвовали в коррупционных действиях в Украине", - отмечают в Минфине США.

Под санкции попали издание ООО "Эра-Медиа", информагентство "Only News", "Nabuleaks" и "ООО Скептик", оно же "Бегемот Медиа".

Напомним, в сентябре прошлого года США ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на Байдена. Отмечалось, что санкции в отношении Деркача были введены в соответствии с Указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

В мае Деркач обнародовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Порошенко, которые, по его словам, "свидетельствуют о внешнем управлении Украиной".

Порошенко назвал "пленки Деркача" спецоперацией против стратегических отношений с Америкой, а глава контрразведки США заявил, что РоSSия использует нардепа Деркача для очернения Байдена.

В штабе Байдена отреагировали на "пленки Деркача" и подчеркнули, что записи на них являются "полностью отредактированными". В штабе акцентировали на активном участии в распространении аудиозаписей роSSийского пропагандистского медиа Russia Today. Кроме того, издание The Washington Post напомнило о связи Деркача с роSSийской разведкой. Нардеп учился в школе КГБ в Москве. Его отец работал в советских спецслужбах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный Суд разъяснил, какие действия задержанного нельзя считать сопротивлением полицииВерховный Суд разъяснил, какие действия задержанного нельзя считать сопротивлением полиции
Индонезия одобрила китайскую вакцину против ковида, которую закупила УкраинаИндонезия одобрила китайскую вакцину против ковида, которую закупила Украина
Под Харьковом местные жители перекрыли трассу, протестуя против новых тарифов на газПод Харьковом местные жители перекрыли трассу, протестуя против новых тарифов на газ
Украина ожидает решения ЕСПЧ по иску против РоSSии из-за оккупации КрымаУкраина ожидает решения ЕСПЧ по иску против РоSSии из-за оккупации Крыма
В Турции полиция задержала 40 студентов за участие в митингах против назначения ректором плагиатораВ Турции полиция задержала 40 студентов за участие в митингах против назначения ректором плагиатора
Зеленский осудил беспрецендентное насилие против Конгресса в СШАЗеленский осудил беспрецендентное насилие против Конгресса в США
Мэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 январяМэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 января
В ЕС одобрили вакцину Moderna против коронавирусаВ ЕС одобрили вакцину Moderna против коронавируса
В СБУ напомнили о репрессиях против Стуса и других представителей культурной интеллигенции за рождественские колядкиВ СБУ напомнили о репрессиях против Стуса и других представителей культурной интеллигенции за рождественские колядки
Минздрав выступает против переноса локдаунаМинздрав выступает против переноса локдауна
Последние новости
Подгружаем последние новости