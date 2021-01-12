Верховный Суд разъяснил, какие действия задержанного нельзя считать сопротивлением полиции

Не могут квалифицироваться как сопротивление действия лица, направленные на противодействие неоправданному и чрезмерному насилию со стороны полицейского.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда разъяснил, какие действия человека при задержании полицией не могут считаться сопротивлением правоохранителям.

На странице суда в Facebook отметили, что сопротивлением в значении ст. 342 УК Украины является активное физическое противодействие выполнению полицейским его законных полномочий.

"Исходя из этой позиции, для определения наличия в действиях обвиняемого состава «сопротивления» в значении этого положения обвинение должно доказать как наличие объективной стороны деяния, то есть определенного активного физического воздействия со стороны обвиняемого, так и направленность его умысла именно на противодействие выполнению служебных полномочий", - говорится в разъяснении.

Не могут квалифицироваться как сопротивление действия лица, направленные на противодействие неоправданному и чрезмерному насилию со стороны полицейского.

"Если лицо отталкивает полицейского, чтобы предотвратить удар дубинкой, или закрывает лицо от удара, в результате чего полицейский получает травму руки, или хватается за одежду полицейского, чтобы предотвратить падение, такие действия не могут считаться сопротивлением в значении ст. 342 УК Украины, поскольку их цель заключается не в противодействии законной деятельности полиции, а в избежании опасности для жизни и здоровья человека", - подчеркнули в заключении суда.

Кассационный уголовный суд также добавил, что для проведения границы между сопротивлением и рефлекторными реакциями и самозащитой нужно принимать во внимание не только факт физического воздействия на полицейского, но и контекст.

"Для этого следует учитывать соответствие действий полиции требованиям нормативных актов, регулирующих полицейскую деятельность... Полицейские меры должны быть, среди прочего, необходимыми и пропорциональными. Поэтому, решая, есть ли в действиях обвиняемого состав сопротивления, суд должен убедиться, что примененные к обвиняемому меры со стороны полиции были необходимыми и соразмерными сложившейся ситуации и были применены в соответствии с процедурой, установленной законом", - пояснили в суде.

Также ст. 43 Закона Украины "О национальной полиции" обязывает полицейского заранее предупредить человека о намерении применить физическую силу и предоставить ему достаточно времени для выполнения законного требования полицейского.

"Указанное положение освобождает полицейского от этой обязанности только в случае, если промедление с применением силы может привести к посягательству на жизнь и здоровье человека и/или полицейского или иные тяжкие последствия, или если в сложившейся ситуации такое предупреждение неоправданно или невозможно. Если полицейский применяет силу без предупреждения, суд должен определить, не обусловлены ли действия лица инстинктивной реакцией на неожиданное для него насилие и попыткой предотвратить опасность для жизни и здоровья", - говорится в пояснении.

Соответствующее заключение было сделано в рассмотрении жалобы защитника и осужденного на постановление апелляционного суда об оставлении без изменений приговора районного суда, который признал доказанным, что лицо, угрожая физической расправой, употребляя нецензурную брань, устроило конфликт с тремя инспекторами патрульной полиции, которые во время патрулирования обнаружили нарушение им Правил дорожного движения.

Игнорируя законные требования полицейских предъявить документы на транспортное средство и на право вождения, человек физически противодействовал инспекторам надеть на него наручники, сорвал головной убор и ударил кулаком в лицо одного из инспекторов, причинив последнему легкие телесные повреждения.

Адвокаты ссылались на то, что, поскольку осужденный не нарушил ПДД, то требование полицейских предоставить водительское удостоверение и документы на автомобиль было незаконным и не создавало обязанности ему подчиниться, а соответственно, и действия, направленные на уклонение от выполнения такого незаконного требования, не могут расцениваться как сопротивление. С этой позицией стороны защиты КУС ВС не согласился, но частично удовлетворил кассационные жалобы, отменив постановление апелляционного суда и назначив рассмотрение в суде апелляционной инстанции.