В Bloomberg рассказали, какие страны против кандидатства Украины на вступление в ЕС
Некоторые до сих пор считают нашу страну "слишком ранней", чтобы быть конкурентоспособной на уровне с другими членами Союза, информирует
Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине кандидатства на вступление в Евросоюз. Об этом, ссылаясь на дипломатическую ноту, пишет
Там говорится, что, по мнению Дании, наша страна недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека, уважение и защиту меньшинств. Там убеждены, что нашей стране нужно "принципиально улучшить свою законодательную и институционную базу", тогда на этих направлениях будет достигнут прогресс.
В Дании также считают, что сегодня наша страна "на очень ранней стадии", чтобы стать членом ЕС и создать эффективную рыночную экономику, чтобы быть конкурентоспособной.
Однако большинство стран поддерживают предоставление Украине статуса кандидата, в том числе и Италия. По данным СМИ, Польша, Литва и Ирландия хотят, чтобы лидеры ЕС приняли решение об однозначном результате. Эстония также отметила необходимость дать надежду Украине.