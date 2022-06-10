В Bloomberg рассказали, какие страны против кандидатства Украины на вступление в ЕС

Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине кандидатства на вступление в Евросоюз . Об этом, ссылаясь на дипломатическую ноту, пишет Bloomberg .

Там говорится, что, по мнению Дании, наша страна недостаточно отвечает критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, права человека, уважение и защиту меньшинств. Там убеждены, что нашей стране нужно "принципиально улучшить свою законодательную и институционную базу", тогда на этих направлениях будет достигнут прогресс.

В Дании также считают, что сегодня наша страна "на очень ранней стадии", чтобы стать членом ЕС и создать эффективную рыночную экономику, чтобы быть конкурентоспособной.