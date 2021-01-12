Зеленский связал рост тарифов на газ с погодными условиями и "причинами, которые сложились в Европе" (обновлено)

Фракция "Слуга народа" готовит план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.

Об этом сообщил глава парламентской фракции Давид Арахамия.

По его словам, план будет разработан и обнародован в ближайшие дни.

"На завтра запланировано совещание с премьером, и.о. министра энергетики, представителями Офиса Президента и всеми, кого касается этот вопрос. Если нужны будут быстрые решения - мы готовы их принимать в любое время. Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение, и как в этой ситуации защитить людей", - написал Арахамия в фейсбуке.

Нардеп Александр Качура в комментарии LB.ua сообщил, что совещание состоится завтра онлайн.

"Чтобы вопрос не попытались заговорить, я готовлю иск в админсуд с требованием отменить незаконное решение о повышении тарифов, а также подаю заявление в правоохранительные органы с целью начала расследование обстоятельств и привлечения должностных лиц к ответственности. Кроме того, регистрируется Постановление Верховной Рады о безотлагательном пересмотре и уменьшении тарифов", - добавил нардеп.

Обновление. В Офисе президента сообщили, что совещание уже состоялось. Согласно сообщению пресс-службы, в нем приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, министр финансов Сергей Марченко, министр социальной политики Марина Лазебная, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и его заместители.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем допустить рост цены для наших граждан", - заявил Зеленский.

Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установлению цены. Отмечается, что решения предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса.

Напомним, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% с января 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Так, 4 января снизить тарифы на газ требовали в Полтавской области вблизи села Засулье, там перекрывали трассу "Киев-Харьков".

На Харьковщине протестующие перекрывали дорогу М-03, а затем - симферопольскую трассу М-18.

На прошлой неделе глава Министерства энергетики Юрий Витренко сообщил, что мониторинг розничного рынка газа показал уязвимость потребителей по отношению к злоупотреблениям со стороны поставщиков и к стремительному росту рыночных цен из-за холодов в Европе и Азии. В фейсбуке Витренко написано, что министерство разработало вариант решения этой проблемы.

Сегодня стало известно, что Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения.

Рынок газа для населения в Украине действует с августа 2020 года. Его запуск был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

Сегодня стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме. От миссии зависит, получит ли Украина от Фонда новый транш.

С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа.