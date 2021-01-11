В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта

Пока изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле, однако на сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Об этом РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, большинство стран во время пандемии воспользовались ст. 31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные требования для пересечения границы. В Украине, например, требуют полис медицинского страхования, которое покрывает лечение от коронавирусной болезни, а также пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.

Ляшко отметил, что после появления вакцины некоторые страны рассматривают возможность требовать COVID-паспорт вместо нынешних условий.

"В Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не вводится, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать, что вакцинированное от COVID-19 лицо больше не способно инфицировать других людей", - подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации только в том случае, когда используется препарат, одобренный ВОЗ.

"Поэтому никаких «спутников» (роSSийская вакцина "Спутник V", - ред.)", - отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что паспорта вакцинации от коронавируса вводит Дания. Такой документ необходим для путешествий за границу.

Напомним, 31 декабря прошлого года глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года, а договор подписало украинское фармпредприятие "Лекхим".