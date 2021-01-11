В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта

Пока изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

В Минздраве рассказали, будут ли в Украине выдавать COVID-паспорта
Фото: kmu.gov.ua

Вопрос возможного введения специальных паспортов, которые могут выдаваться после вакцинации от COVID, находится на контроле, однако на сегодня еще изучается, может ли человек после вакцинации инфицировать других.

Об этом РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, большинство стран во время пандемии воспользовались ст. 31 Международных медико-санитарных правил и установили дополнительные требования для пересечения границы. В Украине, например, требуют полис медицинского страхования, которое покрывает лечение от коронавирусной болезни, а также пройти 14-дневную изоляцию или показать отрицательный ПЦР-тест.

Ляшко отметил, что после появления вакцины некоторые страны рассматривают возможность требовать COVID-паспорт вместо нынешних условий.

Украине этот вопрос также находится на контроле, но пока не вводится, поскольку мы еще собираем дополнительную информацию, которая будет гарантировать, что вакцинированное от COVID-19 лицо больше не способно инфицировать других людей", - подчеркнул Ляшко.

Он также добавил, что правила позволяют выдавать свидетельство о вакцинации только в том случае, когда используется препарат, одобренный ВОЗ.

"Поэтому никаких «спутников» (роSSийская вакцина "Спутник V", - ред.)", - отметил Ляшко.

Ранее сообщалось, что паспорта вакцинации от коронавируса вводит Дания. Такой документ необходим для путешествий за границу.

Напомним, 31 декабря прошлого года глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года, а договор подписало украинское фармпредприятие "Лекхим".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия не желает заканчивать семилетнюю войну в Украине, - РезниковРоSSия не желает заканчивать семилетнюю войну в Украине, - Резников
СБУ возбудила дело из-за "подпольных прививок" в УкраинеСБУ возбудила дело из-за "подпольных прививок" в Украине
Дела Майдана: похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в БорисполеДела Майдана: похитителей Луценко и Вербицкого будут судить в Борисполе
В Украине начали экспертизу аудиозаписей в рамках расследования убийства Павла ШереметаВ Украине начали экспертизу аудиозаписей в рамках расследования убийства Павла Шеремета
Додик пообещал вернуть похищенную в Луганске икону, но не УкраинеДодик пообещал вернуть похищенную в Луганске икону, но не Украине
На Донетчине будут заочно судить сотрудника "полиции" ДНР "На Донетчине будут заочно судить сотрудника "полиции" ДНР "
В Украине стартовала информкампания для перехода сферы обслуживания на украинский языкВ Украине стартовала информкампания для перехода сферы обслуживания на украинский язык
В Украине начала работу единая информационная система трансплантации органовВ Украине начала работу единая информационная система трансплантации органов
Помощь семьям умерших от коронавируса медиков будут оказывать по упрощенной процедуреПомощь семьям умерших от коронавируса медиков будут оказывать по упрощенной процедуре
В Украине с 2021-го года возрастет стоимость оформления биометрических паспортовВ Украине с 2021-го года возрастет стоимость оформления биометрических паспортов
Последние новости
Подгружаем последние новости