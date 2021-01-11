В США после штурма Капитолия открыли 25 дел о терроризме

В США после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа было возбуждено более 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.

Об этом сообщил конгрессмен Джейсон Кроу на своей странице в Twitter по итогам беседы с министром армии США Райаном Маккарти.

По словам Кроу, Маккарти подтвердил, что на месте происшествия было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", самодельные взрывные устройства и наручники.

"Это говорит о том, что удалось предотвратить более серьезную беду", - подчеркивает конгрессмен.

Кроу отметил, что он чрезвычайно обеспокоен сообщениями о том, что в штурме Капитолия участвовали действующие служащие и резервисты вооруженных сил США , и предложил тщательно расследовать эти инциденты.

Moments ago, I spoke with Secretary of the Army Ryan McCarthy about the military response to the January 6 Capitol attack and ongoing security measures.



Here are the notes from my call: pic.twitter.com/WB155iJoJn — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) January 10, 2021

Между тем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что 11 января нижняя палата американского парламента приступит к рассмотрению резолюции с призывом к вице-президенту США Майку Пенсу отстранить Трампа с поста президента.

Напомним, в среду, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявили Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. В результате беспорядков погибли пять человек.

7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Байдена на президентских выборах в США . Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти преемнику.

Сообщалось, что суды рассматривают дела в отношении 53 человек, участвовавших в нападении на Капитолий. Среди арестованных - Адам Джонсон, носивший трибуну спикера парламента во время беспорядков. Джонсон - отец, который сидит дома и живет с женой и пятью детьми. Его предыдущая криминальная история включала хранение марихуаны. Сейчас его обвинили в умышленном проникновении, краже государственного имущества и хулиганстве на территории Капитолия.

Также среди арестованных - Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели из Аризоны. Его идентифицировали как человека, который вошел в здание Капитолия в рогах, головном уборе из медвежьей шкуры, без рубашки и в коричневых брюках. У него было копье, к которому был привязан американский флаг.

Также в ФБР объявили награду в $ 50 тыс. за информацию о людях, которые пронесли взрывные устройства на территорию Конгресса.

Демократы в Палате представителей Конгресса призывают Пенса мобилизовать кабинет министров для запуска процесса отстранения президента от должности, предусмотренного 25-й поправкой к Конституции США . Она может быть задействована в случае, когда глава государства становится неспособным осуществлять свои полномочия. Ранее Пелоси подчеркнула, что если вышеупомянутая резолюция не будет одобрена единогласно, Палата представителей проголосует за нее 12 января, а затем начнет рассматривать вопрос импичмента Трампа.