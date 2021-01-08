Треть госпитализированных с ковидом пациентов находятся в тяжелом состоянии, - Степанов
Украинцы стали реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавирусной болезни, отметил министр здравоохранения.
Треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 – это пациенты в тяжелом состоянии.
Об этом во время пресс-конференции заявил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Это связано с тем, что население Украины стало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавирусной болезни, отметил министр.
"Кроме того, вирус начал поражать большее количество детей и молодежь", - отметил Степанов.
Напомним, 7 января в Украине зафиксировано 5 676 новых случаев коронавирусной болезни, умерло 83 человека.
В Украине с полуночи 8 января по 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения.
Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.
Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи.
Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.