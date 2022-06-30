"Це абсолютно чесно": Резніков назвав дату початку Третьої світової війни

«Не бійтеся виходити на новий рівень ескалації з Росією».

Про це, як пише Politeka.net, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі Sky News.

За його словами, боятисяя не можна, бо якщо Україна не встоїть, війна прийде у інші європейські країни.

«Чесно кажучи, Третя світова війна розпочалася 24 лютого цього року. Це абсолютно чесно і це реальне життя. Не бійтеся, бо ми перше поле битви у цій війні. Якщо ми програємо, наступне поле битви буде у європейських країнах", – пояснив Резніков.

Додамо, раніше Резніков повідомив, що Українська Армія невпинно переходить на західне озброєння та на сучасні моделі його використання, тоді як росія стрімко прямує до раннього палеоліту.

«Але мушу сказати прямо - нам потрібно більше зброї. російська армія велика і для того щоб знизити загрозу для всього світу, нам треба її зупинити. Альтернативи, схоже, нема. А країна-терорист є, і вона все ще вкрай агресивна», - підкресив Резніков.

Так, одним з найбільш вірогідних є конфлікт, в якому російські сили досягають лише поступових успіхів, але не прориву до головної мети Путіна - захопити більшу частину України.