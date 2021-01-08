На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ

В протесте приняли участие около 40 человек.

Фото: kh.ukravtodor.gov.ua
В Харьковской области в г. Валки протестующие перекрывали дорогу М-03 из-за повышения тарифов на газ.

Акция была запланирована продолжительностью с 12 по 13 часов, сообщили на сайте "Укравтодора" Харьквской области.

"В связи с проведением акции протеста из-за повышения цен на газ и его транспортировку, граждане планируют перекрывать государственную дорогу М-03 Киев-Харьков-Довжанский в г. Валки возле поста полиции в 12:00", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что участие в протесте приняли около 40 человек. Они ходили по пешеходному переходу с целью выражения протеста против роста тарифов.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сейчас протест закончен, нарушений общественного порядка не было.

Напомним, что 4 января в Полтавской области вблизи села Засулье протестующие перекрывали трассу "Киев-Харьков". Люди требовали снизить тарифы на газ.

"Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% в январе 2020-го года. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Коронавирусом заразились еще 42 украинских военныхКоронавирусом заразились еще 42 украинских военных
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
В Инкерманском карьере в Крыму закончилась водаВ Инкерманском карьере в Крыму закончилась вода
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов собирается устранить ГП "Медзакупки" от заказов вакцин из-за заявления главы предприятияСтепанов собирается устранить ГП "Медзакупки" от заказов вакцин из-за заявления главы предприятия
В КСУ выразили обеспокоенность из-за указа ЗеленскогоВ КСУ выразили обеспокоенность из-за указа Зеленского
Великобритания ужесточает локдаун из-за новой волны COVID-19Великобритания ужесточает локдаун из-за новой волны COVID-19
Жителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетяхЖителю Закарпатья объявили подозрение из-за сепаратистских призывов в соцсетях
Суд не избрал меру пресечения Микитасю из-за отвода судьиСуд не избрал меру пресечения Микитасю из-за отвода судьи
СБУ заблокировала финансирование "ДНР" из-за поставок фармацевтической продукцииСБУ заблокировала финансирование "ДНР" из-за поставок фармацевтической продукции
Украина направила ОБСЕ ноту протеста из-за боевого травмирования военного на ДонбассеУкраина направила ОБСЕ ноту протеста из-за боевого травмирования военного на Донбассе
В САП заявили, что НАБУ возбудило дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело ТатароваВ САП заявили, что НАБУ возбудило дело из-за вмешательства Венедиктовой в дело Татарова
Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции фюрера РФНацсовет объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции фюрера РФ
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на ДонбассеПечерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости