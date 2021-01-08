На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
В протесте приняли участие около 40 человек.
Акция была запланирована продолжительностью с 12 по 13 часов, сообщили на сайте "Укравтодора" Харьквской области.
"В связи с проведением акции протеста из-за повышения цен на газ и его транспортировку, граждане планируют перекрывать государственную дорогу М-03 Киев-Харьков-Довжанский в г. Валки возле поста полиции в 12:00", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что участие в протесте приняли около 40 человек. Они ходили по пешеходному переходу с целью выражения протеста против роста тарифов.
Сейчас протест закончен, нарушений общественного порядка не было.
Напомним, что 4 января в Полтавской области вблизи села Засулье протестующие перекрывали трассу "Киев-Харьков". Люди требовали снизить тарифы на газ.
"Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% в январе 2020-го года. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.