Порошенко считает события в Капитолии вызовом американской демократии

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает события в Вашингтоне "следствием политической безответственности и настоящим вызовом американской демократии". Об этом он написал в Facebook.

"Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики. Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!" - написал Порошенко.