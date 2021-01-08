Порошенко считает события в Капитолии вызовом американской демократии

А также подтверждением "ужасных последствий политической безответственности".

Порошенко считает события в Капитолии вызовом американской демократии
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает события в Вашингтоне "следствием политической безответственности и настоящим вызовом американской демократии". Об этом он написал в Facebook.

"Глубоко шокирован событиями в Капитолии. Настоящий вызов для американской демократии! Четкое подтверждение ужасных последствий политической безответственности, насильственной и эгоистической риторики. Верю, что американский народ встанет на защиту демократии, свободы и правопорядка. Украина солидарна с Вами!" - написал Порошенко.

Напомним, вчера в Вашингтоне начались массовые акции протеста в поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Группа протестующих в камуфляже ворвалась в здание американского Сената, устроив беспорядок во внутренних помещениях и стычки с правоохранителями. По предварительным данным, от огнестрельного ранения погиб один человек из числа протестующих.

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