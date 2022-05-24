Столтенберг считает, что Путин войной против Украины добился совершенно противоположного своим «утлиматумам»
По мнению генерального секретаря альянса, одной из причин, почему Москва развязала войну против соседней страны, было желание остановить расширение НАТО, информирует
Владимир Путин развязал войну против Украины, потому что хотел «меньше НАТО» вблизи роSSийских границ. Но его агрессия добилась совершенно противоположного эффекта. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Он напомнил об «ультиматумах», которые Москва выдвигала альянсу еще осенью. Тогда она требовала, чтобы НАТО взяла на себя юриллические обязательства никогда не расширяться, а также прекратила защищать союзников в Центральной и Восточной Европе. По словам Столтенберга, Путин хотел «меньше НАТО» вблизи роSSийских границ, но получил совершенно противоположное. Теперь же Финляндия и Швеция подали заявки на членство. Кроме того, союзники увеличили присутствие своих войск на восточном фланге, в частности, в Польше и странах Балтии.
«Путин совершил большую стратегическую ошибку. Я уверен, что одна из целей этой войны было меньше НАТО у роSSийских границ. Теперь НАТО расширяется. Также Путин не добился стратегических целей в Украине. Цель была захватить Киев и быстро свергнуть правительство. Но его сумели вывести войска из Киева. А наступление на Донбассе продвигается очень медленно. Я не буду прогнозировать, как закончится война. Но она точно не стала быстрой операцией, на которую рассчитывала Москва», – сказал Столтенберг.