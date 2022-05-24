Столтенберг считает, что Путин войной против Украины добился совершенно противоположного своим «утлиматумам»

По мнению генерального секретаря альянса, одной из причин, почему Москва развязала войну против соседней страны, было желание остановить расширение НАТО, информирует ZN.ua.

Столтенберг считает, что Путин войной против Украины добился совершенно противоположного своим «утлиматумам»
© NATO/Flickr

Владимир Путин развязал войну против Украины, потому что хотел «меньше НАТО» вблизи роSSийских границ. Но его агрессия добилась совершенно противоположного эффекта. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он напомнил об «ультиматумах», которые Москва выдвигала альянсу еще осенью. Тогда она требовала, чтобы НАТО взяла на себя юриллические обязательства никогда не расширяться, а также прекратила защищать союзников в Центральной и Восточной Европе. По словам Столтенберга, Путин хотел «меньше НАТО» вблизи роSSийских границ, но получил совершенно противоположное. Теперь же Финляндия и Швеция подали заявки на членство. Кроме того, союзники увеличили присутствие своих войск на восточном фланге, в частности, в Польше и странах Балтии.

«Путин совершил большую стратегическую ошибку. Я уверен, что одна из целей этой войны было меньше НАТО у роSSийских границ. Теперь НАТО расширяется. Также Путин не добился стратегических целей в Украине. Цель была захватить Киев и быстро свергнуть правительство. Но его сумели вывести войска из Киева. А наступление на Донбассе продвигается очень медленно. Я не буду прогнозировать, как закончится война. Но она точно не стала быстрой операцией, на которую рассчитывала Москва», – сказал Столтенберг.


Анна Конюченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Блок рекламы


Похожие новости
Вице-президент Еврокомиссии: беженцы из Украины воспользовались планом, разработанным для людей из БалканВице-президент Еврокомиссии: беженцы из Украины воспользовались планом, разработанным для людей из Балкан
Генсек НАТО считает, что озабоченность Турции нужно учесть при приеме в альянс Финляндии и ШвецииГенсек НАТО считает, что озабоченность Турции нужно учесть при приеме в альянс Финляндии и Швеции
Столтенберг назвал главную задачу НАТО на войне в УкраинеСтолтенберг назвал главную задачу НАТО на войне в Украине
"Довольных путиным почти нет": диктатор игнорирует катастрофу в своей экономике, раскрыты настроения Кремля"Довольных путиным почти нет": диктатор игнорирует катастрофу в своей экономике, раскрыты настроения Кремля
Фон дер Ляйен рассказала, каким ЕС видит восстановление Украины после войныФон дер Ляйен рассказала, каким ЕС видит восстановление Украины после войны
РоSSийские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробностиРоSSийские моряки устроили бунт и тайно жалуются путину и шойгу: в разведке раскрыли подробности
Президент Польши рассказал, каким он видит завершение войны РФ против УкраиныПрезидент Польши рассказал, каким он видит завершение войны РФ против Украины
"Здесь безумие": военные рф не доверяют воякам из ОРДЛО и боятся идти в бой против ВСУ"Здесь безумие": военные рф не доверяют воякам из ОРДЛО и боятся идти в бой против ВСУ
Зеленский на форуме в Давосе предложил новую модель восстановления УкраиныЗеленский на форуме в Давосе предложил новую модель восстановления Украины
Блинкен: «Частью войны Путина является попытка стереть украинскую идентичность»Блинкен: «Частью войны Путина является попытка стереть украинскую идентичность»
Последние новости
Подгружаем последние новости