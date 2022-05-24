Столтенберг считает, что Путин войной против Украины добился совершенно противоположного своим «утлиматумам»

Владимир Путин развязал войну против Украины, потому что хотел «меньше НАТО» вблизи роSSийских границ. Но его агрессия добилась совершенно противоположного эффекта. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он напомнил об «ультиматумах», которые Москва выдвигала альянсу еще осенью. Тогда она требовала, чтобы НАТО взяла на себя юриллические обязательства никогда не расширяться, а также прекратила защищать союзников в Центральной и Восточной Европе. По словам Столтенберга, Путин хотел «меньше НАТО» вблизи роSSийских границ, но получил совершенно противоположное. Теперь же Финляндия и Швеция подали заявки на членство. Кроме того, союзники увеличили присутствие своих войск на восточном фланге, в частности, в Польше и странах Балтии.