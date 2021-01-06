В Украине начали экспертизу аудиозаписей в рамках расследования убийства Павла Шеремета

Геращенко заявил, что убийство журналиста произошло на территории Украины, потому это дело, которое ведет исключительно наша страна.

В Украине начали экспертизу аудиозаписей в рамках расследования убийства Павла Шеремета
Фото: Макс Требухов

Пленку с обнародованными аудиозаписями вероятных разговоров руководства КГБ Беларуси, где обсуждали убийство журналиста Павла Шеремета передали на экспертизу.

Об этом заявил в эфире "Громадського радіо" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Для образца, если нельзя человека допросить для этого лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти именно таким путем. Экспертизы требуют времени, это сложная техническая и экспертно-умственная работа", - сказал Геращенко.

Он также отметил, что экспертизу голосов проводят украинские специалисты по фоноскопическим экспертизам. Это происходит в Украине.

Геращенко добавил, что убийство журналиста произошло на территории Украины, потому это дело, которое ведет исключительно наша страна. По его словам, другие государства участвовать в расследовании не будут, только могут помогать по доброй воле раскрывать эти преступления.

"В случае с Беларусью, сомневаюсь, что она будет способствовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления личности, которая присутствует на пленках (вероятно, представитель КГБ Беларуси, - ред.), его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это позволят сделать. Та же история и со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей, и здесь нет вариантов для принуждения страны это сделать", - заявил Геращенко.

Он отметил, что сейчас согласовывают дату и время, когда украинские следователи смогут провести допрос лица, опубликовавшего доказательства, чтобы установить больше обстоятельств того, как именно делались эти записи.

"Все это происходит с привлечением третьей стороны - правоохранительных органов страны, на территории которой проводится допрос. Это международные правовые поручения, по которым страна, на территории которой проживает свидетель, позволяет провести следственные действия украинских следователей", - сообщил заместитель главы МВД.

Напомним, 4 января СМИ обнародовали аудиозаписи, на которых, вероятно, спецслужбы Беларуси по приказу Александра Лукашенко обсуждали возможность подрыва авто журналиста Павла Шеремета. Белорусская оппозиция распространила записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.

Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, жившего в то время в РоSSии.

Запись также свидетельствует о том, что в 2012 году КГБ Беларуси обсуждал операции по убийству других политических оппонентов на территории других государств. Эту задачу якобы поставил сам Лукашенко. Среди методов обсуждали отравления, взрывы, поломки авто.

Шеремет погиб в 2016 году в Киеве в результате подрыва его автомобиля. До декабря 2019-го в расследовании убийства Шеремета не называли подозреваемых в организации и исполнении взрыва. Однако 12 декабря подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь.

Организатором убийства следствие назвало Антоненко, захваченного "ультранационалистическими идеями". Правоохранители заявили, что мужчина культивирует "величие арийской расы, размежевание общества по принципу национальной принадлежности". К своему замыслу он якобы привлек Кузьменко и Дугарь, а также ряд неустановленных лиц.

21 мая стало известно, что подозреваемым по делу изменили подозрения с организаторов на исполнителей. Из подозрений исчезли упоминания об "ультранационалистических идеях" и "величии арийской расы", а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц.

11 августа Апелляционный суд отпустил врача Кузьменко под круглосуточный домашний арест. Антоненко суд оставил под стражей.

18 августа правоохранители вручили обвинительные акты Кузьменко и Антоненко. Защита Яны Дугарь от получения документа отказалась.

Из трех подозреваемых сейчас только Антоненко находится под стражей. Все подозреваемые отрицают свою причастность.

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