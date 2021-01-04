Помпео заявил, что США должны относиться к РоSSии как к коммунистическому Китаю

"Действовал с Россией на многих фронтах, включая свободу вероисповедания. Я заботился о том, чтобы США поддержали международное признание Православной церкви Украины и помогли митрополиту (Епифанию. – Ред.) избежать роSSийского влияния", - написал он.
Фото: #twitter#.com/SecPompeo
Помпео опубликовал целую серию сообщений, посвященных результатам его работы в должности во времена президентства Дональда Трампа. Новый президент США Джо Байден вступит на пост 20 января.
Напомним, что в конце ноября новоизбранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря. На важнейшую внешнеполитическую должность в администрации Байден выбрал своего советника по вопросам международной политики Энтони Блинкена.