Помпео заявил, что США должны относиться к РоSSии как к коммунистическому Китаю

Также госсекретарь вспомнил о противодействии РФ в контексте становления Православной церкви Украины.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Соединенные Штаты должны относиться к РоSSии как к коммунистическому Китаю.

Об этом он написал в Twitter.

"США должны относиться к РФ так же, как относятся к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять", - написал он.

Сообщение он проиллюстрировал совместной фотографией с президентом РФ Владимиром Путиным.

U.S. has to approach Russia the same way we approach Communist China: distrust and verify. pic.twitter.com/dwKRRZnriW

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Еще одно свое сообщение он посвятил Украине.

"Действовал с Россией на многих фронтах, включая свободу вероисповедания. Я заботился о том, чтобы США поддержали международное признание Православной церкви Украины и помогли митрополиту (Епифанию. – Ред.) избежать роSSийского влияния", - написал он.

Фото: #twitter#.com/SecPompeo

Помпео опубликовал целую серию сообщений, посвященных результатам его работы в должности во времена президентства Дональда Трампа. Новый президент США Джо Байден вступит на пост 20 января.

Напомним, что в конце ноября новоизбранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря. На важнейшую внешнеполитическую должность в администрации Байден выбрал своего советника по вопросам международной политики Энтони Блинкена.

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