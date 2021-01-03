Новогоднее обращение Зеленского: дети заработали за участие по 500 гривен

Дети, снявшиеся в новогоднем обращении Владимира Зеленского, работали в кадре не бесплатно. Они получили за участие в съемках по 500 гривен, рассказали СМИ.

За участие в съемках новогоднего обращения Зеленского детям заплатили по 500 гривен

Поиск юных партнеров для президентского новогоднего обращения осуществляло кастинговое агентство "Лот". Кастинг детей был объявлен 25 декабря. В объявлении не говорилось о том, что дети нужны для съемок в новогоднем обращении президента, а лишь сообщалось, что нужны дети 5-8 лет для съемок в "новогодней рекламе".

Правда, родителям, которые привели своих малышей для кастинга, сообщили, что дети будут участвовать в съемках новогоднего обращения президента. Кроме того, им сказали, что дети должны уметь ярко выражать свои эмоции.

За участие в съемках новогоднего обращения Зеленского детям заплатили по 500 гривен

Впрочем, не обошлось и без нарушений закона. Так, сообщают, что съемки продолжались с 18:00 до 3:00, то есть фактически вечером и ночью. При этом законодательство Украины категорически запрещает использовать труд несовершеннолетних в ночное время, то есть после 22:00. Получается, что с 22:00 до 3:00, то есть в течение пяти часов, гарант Конституции, записывая свое новогоднее обращение, вместе со съемочной группой нарушал законодательство Украины.

И даже то, что всем участникам съемок заплатили за них по 500 гривен, нисколько не снимает со взрослых ответственности за незаконную ночную эксплуатацию детского труда.

Напомним, Владимир Зеленский встречал Новый год в карпатской резиденции "Синегора". А накануне он прибыл в Иванов-Франковскую область, чтобы представить нового главу ОГА и провести совещание с руководством области.


Марченко Любов, Тудей

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