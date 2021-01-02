Президент Казахстана подписал закон, который ликвидирует в стране смертную казнь

Казахстан после отмены смертной казни будет иметь право применять ее в военное время.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах", направленный на отмену смертной казни.

Об этом пишет Tengrinews.kz.

Текст закона опубликован в печати.

"Казахстан присоединился к Международному пакту, что способствует отказу от смертной казни. Отказ от тяжкого наказания, безусловно, является важным шагом на пути к построению правового общества, государства на основе гуманистических принципов", - прокомментировал глава Сената Мауле Ашимбаев.

Согласно международному протоколу, Казахстан после отмены смертной казни имеет право применять ее в военное время.

Напомним, 23 сентября 2020 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.

Мораторий на этот вид наказания действовал в стране с 2003 года.