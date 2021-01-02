Добкин снова будет баллотироваться в мэры Харькова

Михаил Добкин рассказал подробнее о внеочередных местных выборах в Харькове. Также бывший мэр города и бывший глава Харьковской ОГА подтвердил, что снова будет баллотироваться на пост мэра города.

Украинский государственный и политический деятель заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост мэра Харькова. В городе пройдут внеочередные выборы градоначальника в связи с внезапной смертью Геннадия Кернеса. Чиновник скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, спустя два месяца после того, как в октябре 2020 года выиграл местные выборы.

В собственном канале в Telegram Михаил Добкин написал, что, несмотря на все спекуляции, Харьковский городской совет, следуя процедуре, подал соответствующее обращение к Верховной Раде Украины о назначении даты выборов мэра в Харькове. Михаил Маркович заявил, что оттянуть срок никак не получится, и выборы пройдут уже в марте 2021 года.

Дабы исключить все сомнения, политический деятель также добавил:

«И да, Добкин идет в мэры».

В октябре 2020 года Добкин выдвигался на пост мэра, но отказался от должности в пользу Кернеса, который в третий раз был избран градоначальником Харькова. А Михаил Маркович занимал пост главы города с 2006 по 2010 года.

Напомним, на похороны «вечного» мэра Харькова Геннадия Кернеса пришли даже его оппоненты.