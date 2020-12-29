Зеленский присвоил звание героев членам экипажа сбитого в Иране самолета МАУ

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS752, погибшим в результате авиакатастрофы 8 января 2020 года возле Тегерана.

Соответствующий указ №600/2020 Зеленский подписал 29 декабря, говорится в сообщении на сайте главы державы.

"За героизм и самоотверженные действия, проявленные при исполнении служебного долга, звание Героя Украины посмертно присвоено командиру воздушного судна Владимиру Гапоненко, командиру воздушного судна - пилоту-инструктору Алексею Наумкину, второму пилоту Сергею Хоменко, старшим бортпроводникам Екатерине Статник и Игорю Матькову, бортпроводникам Денису Лыхно, Марии Микитюк, Валерии Овчарук и Юлии Сологуб", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших - 11 украинцев.

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за то, что сбили украинский самолет из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, назвали это ошибкой и взяли на себя ответственность. Позже Иран полностью признал свою вину.