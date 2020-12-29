СБУ объявила заочное подозрение бывшему народному депутату от "Партии регионов"

Следствие установило, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает роSSийские интересы на юге Украины.

СБУ объявила заочное подозрение бывшему народному депутату от "Партии регионов"
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила заочное подозрение бывшему депутату Верховной Рады Украины от "Партии регионов" относительно его участия в создании террористической организации и действий, направленных на свержение конституционного строя.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Имя подозреваемого не сообщается.

"Оперативники и следователи СБУ установили, что экс-депутат с начала роSSийской агрессии поддерживал аннексию Крыма и оккупационные действия РоSSии на Донбассе. В январе 2015 года он выехал в РоSSию, где находится до сих пор", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что сообщник террористов продолжает активно участвовать в информационной войне против Украины и продвигает роSSийские интересы на юге Украины, в частности на Херсонщине. Он также периодически посещает временно оккупированные районы Донбасса и АР Крым.

Действия экс-депутата квалифицировали по ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в марте в Запорожской области заочно осудили экс-кандидата в мэры Бердянска и главаря группировки боевиков Маманазарова. Он воевал против украинских военных с 2014 года.

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