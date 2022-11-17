САП повідомила про підозру в неправдивому декларуванны депутату “Батьківщини”

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру в умисному внесенні до декларації за 2020 рік завідомо недостовірних відомостей. Мова йде про недекларування майна на 1,7 млн грн, інформує ZN.ua .

Так, у декларації за 2020 рік депутат не вказав два автомобіля, якими він користувався та які зареєстровані на його близьких родичів, а також дохід його цивільної дружини на суму майже 95 тис. грн.

Дії народного обранця кваліфіковані за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Хоча САП не повідомляє ім'я підозрюваного депутата, однак агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, що мова йде про члена фракції ВО "Батьківщина" Михайла Волинця.