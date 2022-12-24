Ексдепутату Святашу повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

Правоохоронці повідомили підозру колишньому народному депутату та бізнесмену, який публікував на своїй сторінці у соцмережі заклики з метою зміни державного кордону України та виправдовував військову агресію РФ проти нашої країни, повідомили в Київській міській прокуратурі та поліції . Підозрюваний є уродженцем Харкова.

За даними «Української правди», підозру отримав народний депутат IV-VIII скликань Дмитра Святаша.

Слідство встановило, що Святаш у серпні цього року 2022 на своїй сторінці у соцмережі опублікував пост, у якому публічно закликав до підтримки російської агресії проти України, РФ та окупацію українських територій. Зокрема, в своєму дописі підозрюваний заявляв, нібито українці на окупованих територіях ставляться позитивно до російських загарбників. Крім того, Святаш стверджував, що окупанти нібито забезпечують людей гуманітарною, відновлюють зруйновані (ними ж) населені пункти та запроваджують російські стандарти.

Також, як повідомили в прокуратурі, ексдепутат переконував українських громадян на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей у можливості отримати списання кредитних боргів. Щоправда, він ставив одну умову для такого списання – мешканці захоплених населених пунктів мали «проявити свою громадянську позицію» та отримати паспорти країни-агресорки.

Святашу повідомили про підозру за ч. ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Зараз ексдепутат переховується в Росії та перебуває міждержавному розшуку.