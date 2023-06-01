У ГУР кажуть, що видали депутату Трубіцину лист на виїзд з України "на прохання іншої структури"

Обвинувачений в хабарництві депутат поки не повернувся з-за кордону та вдруге пропустив засідання ВАКС.

Депутату Київської міської ради Владиславу Трубіцину, обвинуваченому в одержанні хабаря, Головне управління розвідки Міністерства оборони України дійсно видало листа за підписом глави Кирила Буданова щодо сприяння безперешкодному перетину кордону, підтвердив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі проєкту "Схеми"

У ГУР кажуть, що видали депутату Трубіцину лист на виїзд з України
© Владислав Трубіцин/Facebook

За оприлюдними раніше даними журналістів-розслідувачів, 13 травня зловмисник скористався цим листом для виїзду в бік Польші та досі не повернувся, інформує ZN.ua.

"Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше", – пояснив Юсов.

Днем раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура попросила оголосити в міжнародний розшук депутата Київради Владислава Трубіцина після того, як він вдруге не прибув на судове засідання у Вищий антикорупційний суд.

У лютому 2022 року, до початку російського вторгнення, депутат Київради Владислав Трубіцин вийшов із СІЗО. За підозрюваного на той час у хабарництві депутата внесли 14,8 млн гривень застави. Через кілька днів він призупинив членство у партії "Слуга народу".


Максим Царук, ZN.ua





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