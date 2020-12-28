Правоохранители провели обыски в Николаевском горсовете

По мнению правоохранителей, общая стоимость работ по обустройству общественных объектов завышена более чем на 200 тыс. грн.

Фото: mk.npu.gov.ua

Правоохранители 28 декабря провели ряд обысков в рабочих кабинетах должностных лиц Николаевского городского совета и в офисах компании-подрядчика по подозрению в присвоении средств местного бюджета, выделенных на обустройство общественных мест.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Известно, что в октябре 2019 года между подрядной организацией и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета было заключено соглашение по капитальному ремонту сквера и территории Национального университета кораблестроения имени Адмирала Макарова в Заводском районе Николаева. В ходе расследования установлено, что работы по указанному договору проводились не в полном объеме, а общая их стоимость завышена более чем 200 тыс. гривень", - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъята служебная документация, договоры подрядов, черновые записи, образцы тротуарной плитки и другие вещественные доказательства, отметили в полиции.

Фото: mk.npu.gov.ua

По данным правоохранителей, начальнику одного из отделов Департамента ЖКХ Николаевского городского совета сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, 17 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Министерстве культуры и информационной политики. Обыски связаны с расследованием в сфере охраны культурного наследия.

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