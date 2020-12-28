НАБУ сообщило о завершении расследования в отношении одного из фигурантов "дела Гладковского"

Расследование в отношении одного из подозреваемых по делу о коррупционной схеме поставки товаров предприятиям "Укроборонпрома" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий завершено.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Завершено досудебное расследование по подозрению лица в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". 28 декабря 2020 года стороне защиты открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд. Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием")", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что подозреваемый вместе с другими лицами в 2015-2017 годах реализовали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Благодаря усилиям подозреваемого, "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он получал неправомерную выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору подозреваемый получил 950 тыс. гривен.

О подозрении лицу НАБУ и САП сообщили 21 декабря 2020 года. По данным Центра противодействия коррупции, речь идет об Игоре Гладковском.

Расследование указанных фактов детективы осуществляют с ноября 2019 года, когда подследственность по делу определили за НАБУ.

В целом следствие установило восемь участников коррупционной схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". Из них два человека осуждены, трое - на скамье подсудимых. Еще трое остаются подозреваемыми.

В рамках расследования установлено, что за время действия схемы при участии ООО "Оптимумспецдеталь" ГК "Укроборонпром" поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, при этом в бюджет не поступило более 49 млн грн, из которых 25,77 млн - налог на добавленную стоимость, 23,57 млн - налог на прибыль.

Напомним, в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал. Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозили контрабандой, их качество не проверяли, и иногда в Украину попадал обычный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль делилась между участниками схемы.

Расследование базируется на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Основными фигурантами расследования являются владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского.

30 апреля сообщалось, что НАБУ и САП сообщили о подозрении из-за коррупционных действий в оборонной сфере шести лицам, среди которых - бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский и фактические руководители ООО "Оптимумспецдеталь" - компании-поставщика запчастей предприятиям ГК "Укроборонпром".

В мае 2020 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 5 млн гривен руководителю "Оптимумспецдетали" Жукову.